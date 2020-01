REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Gala hali bo potekala Basolovka, ki bo tokrat posvečena drum & bass kulturi in z njo povezanimi podzvrstmi. Nastopili bodo Pier & Fu (Roots In Session), Erma, Peree, LionShine, Fornax in Wooga, v Jazz klubu Satchmo pa ekipa Bass Fighters z avstrijskima gostoma Vor.Laut.

Petek, 17. januar

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Dojaja (DJ set)

c7lpGSfi8wk

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(21.00): K4 Ljubljana: Šamar (Dacho & Levanael, Elovetric)

4VL6PJtHmng

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Estera)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Basolovka DNB edition (Peree, Erma, Roots In Session, LionShine, Fornax, Wooga; VJ: Mesec)

ixFJoQOfocw

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija / Bass Fighters vs Vor.Laut (Twisted Technique b2b Spencah, KongFusion b2b Nukleus, Noid b2b Kryptønite, Dekay b2b Aniline, Voge b2b Dominus Diaboli, Toxic)

OlpbMWM83kM

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Torkar & Barbarella (DJ set)

(23.00): Plac Boris (Tovarna Rog) Ljubljana: Psy Fly 2o2o (ponovoletni antidepresiv) (Kodro, Demogloban, Soundbender, Agent Mushroom)

z25fQ4rhAJY

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Zodiac: Kozmični Queer Party (DJ Dani)

Sobota, 18. januar

(23.00): K4 Ljubljana: K4 x New Blood (Laurus, Inneas, Jona, Chiro)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift)

cVysNmWQcAw