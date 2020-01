Transformacija

Razstava Tadeja Vaukmana, nagrajenca Nagrade skupine OHO za leto 2019

V Galeriji P74 v Ljubljani bodo v torek, 14. januarja ob 19.00 odprli razstavo Tadeja Vaukmana z naslovom Ritual očiščevanja, ki je na razstavi nominirancev Nagrade skupine OHO 2019 razstavil fotografijo monumentalnega formata z naslovom Tistega nekega večera v kleti (2019). S tem delom je preusmeril poudarek iz obsesivnega dokumentiranja zunanjega sveta nase. Neposredne, tudi seksualno eksplicitne prizore skejterske kulture, nočnega popivanja in motive bivanjskega okolja pri starih starših je zamenjal avtoportret.

Na tokratni razstavi so predstavljena dela, ki so v večini nastala na rezidenci v New Yorku, kjer je v knjigarni naletel na knjigo Davida Michaela Wojnarowitza z naslovom Weight of the Earth. Čeprav ameriškega umetnika prej ni poznal, je avtobiografija, narejena s transkripcijami zvočnih posnetkov, nanj naredila močan vtis. Poistovetil se je z depresivno atmosfero, ki prežema knjigo – njen avtor se je namreč snemal v svoji sobi, v istem mestu, osamljen, celo bolan. To delo predstavlja izhodiščno točko projekta in označuje trenutek, ko je sprevidel, da mora naprej, v vključevanje novih postopkov umetniškega izražanja.

Sledile so fotografije – ponovno avtoportret, kjer stoje pozira v sobi, oblečen je v majico z ameriško zastavo, njegovo rezidenčno bivanjsko okolje pa spominja na prejšnje fotografije interierjev, polnih plastičnih vrečk, nenavadnih predmetov in zanimivih detajlov. Novost predstavlja neposreden fizični poseg v fotografijo. Avtor je na fotografijo nanesel debele nanose mešanice barve in telesne tekočine, ki v različnih slojih prekrijejo obraz. To ponovi v štirih verzijah. Gre za eksperimentiranje s tehniko, s katero ustvarja minimalne razlike istih motivov, na katerih vsakič vidimo odkrit le del obraza.

Razstavljena dela zaznamujejo lastnosti, ki so sicer značilne za njegovo dosedanjo avtorsko produkcijo: specifična estetika z nenavadnimi kompozicijskimi prijemi, izbira motivike, neposrednost. Prevladuje nekakšno nelagodje, saj se nam zdi, da opazujemo nekaj, česar ne bi smeli. Hkrati pa Ritual očiščevanja kaže transformacijo umetnika v osebnem in likovnem smislu. Vprašanja, ki si jih je postavljal pred odhodom v New York – kakšen odnos bo imel do samega sebe, kakšni bodo vplivi na njegovo samopodobo, na njegovo dojemanje lastne preteklosti – , so s tokratno razstavo dobila prvi niz odgovorov.

Tadej Vaukman je neodvisni umetnik in fotograf ter ustanovitelj založniškega projekta 585 ZINES. V zadnjih letih je razstavljal na več samostojnih in skupinskih razstavah, samostojno z razstavami Larry #2, Hiša kulture v Pivki, Pivka (2017); Spaghetti Boys, Center in Galerija P74, Ljubljana (2016); Larry, GT22, Maribor (2015); in na skupinskih razstavah Viennacontemporary 2019, NSK: State in Time, Dunaj; Razstava nominirancev Nagrade skupine OHO 2019, Center in Galerija P74, Ljubljana; Nezanesljiva okolja:17 primerov sodobne fotografije v Sloveniji, +MSUM, Ljubljana (2019); Grandheroes, Guillaume Daeppen, Gallery for Urban Art, Basel, Švica (2018); Trienale sodobne umetnosti na Koroškem, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec (2018); ZINI! Sodobna zinovska produkcija, Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana (2017). Leta 2015 je objavil debitantsko fotoknjigo Dick Skinners, leta 2018 pa je izšla njegova knjiga Grandheroes (obe knjigi izdani pri Rostfrei Publishing).