Štiri mlade ženske, ki se odločijo živeti po lastnih pravilih

Od 23. januarja dalje bo na ogled film Čas deklištva, ki je prejel 6 nominacij za oskarja

V kinematografih bo od 23. januarja dalje na ogled romantična drama Čas deklištva, brezčasna zgodba o štirih mladih ženskah, ki se odločijo živeti po lastnih pravilih. Film v režiji Grete Gerwig (Lady Bird), temelji na istoimenskem delno avtobiografskem romanu ameriške pisateljice Louise May Alcott, ki je prvič izšel v dveh delih, leta 1868 in leta 1869, ter nemudoma postal velika komercialna in kritiška uspešnica. Knjiga je doživela več filmskih priredb.

V filmu spremljamo štiri sestre, Meg, Jo, Amy in Beth March, ki jih spoznamo še kot deklice in najstnice, ki so v najobčutljivejših letih ostale same z mamo Marmee, moralnim stebrom družine, potem ko je njihov oče odšel v državljansko vojno. Vrednote, ki se jih navzamejo v tem obdobju, jih bodo spremljale vse življenje, ob tem pa bo vsaka skušala najti svoje mesto pod soncem.

Po besedah režiserke gre za zelo aktualno, sodobno in pomembno zgodbo o štirih ambicioznih dekletih, ki hočejo mnogo več, kot jim je svet v tistem trenutku sposoben dati. Ljudje se knjige spomnijo kot nekakšne zadrgnjene predviktorijanske moralke, a v njej se skriva veliko, veliko več. Med drugim govori o denarju; o ženskah in denarju; o ženskah in umetnosti in denarju – o tem, kako se ukvarjati z umetnostjo, če nimaš denarja. Hoteli smo, da bi film deloval klasično in hkrati sveže. Želeli smo si, da bi dajal vtis lahkotnosti. In čeprav se dogaja v 19. stoletju, nikakor nismo hoteli, da bi deloval kot nekaj iz preteklosti.

Greta Gerwig je končala študij angleščine in filozofije na prestižnem kolidžu Barnard v New Yorku. V novem tisočletju se je hitro uveljavila kot ena najbolj prepoznavnih igralk ameriškega neodvisnega filma nove generacije. Skupaj z Joejem Swanbergom je leta 2008 napisala in režirala romantično dramo Nights and Weekends ter v njej tudi nastopila. Prvi kritiški uspeh ji je prinesla vloga Florence v romantični komediji Greenberg (2010), igralkinem prvem sodelovanju z režiserjem Noahom Baumbachom. Dve leti kasneje je nastopila v naslovni vlogi Baumbachove indie uspešnice Frances Ha (2012), za katero je skupaj z režiserjem podpisala tudi scenarij, vloga pa ji je prinesla nominacijo za zlati globus. Skupaj sta nato napisala še scenarij za komedijo Mistress America (2015), ki je ob premieri na festivalu Sundance navdušila kritike. Zaigrala je tudi v filmih Rimu z ljubeznijo (2012) Woodyja Allena, Maggie ima načrt (2015) Rebecce Miller, Wiener-Dog (2016) Todda Solondza, Jackie (2016) Pabla Larraína in 20th Century Women (2016) Mika Millsa, ki ji je prinesel številne nominacije in nagrade kritiških združenj. V Kinodvoru smo si lahko ogledali njen režijski prvenec Lady Bird (2017), ki je prejel zlati globus za najboljši film in glavno igralko ter pet nominacij za oskarja.

CVvh5hYVoTs