69 položajev in 21 pornografij

Slovensko mladinsko gledališče bo v sodelovanju z MG+MSUM začelo nov programski sklop Oblike uprizarjanja, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj performans, uprizarjanje pomenita danes

© Marc Domage

Slovensko mladinsko gledališče bo v sodelovanju z MG+MSUM začelo nov programski sklop, ki se osredotoča na sodobne performativne prakse, pravzaprav na različne oblike uprizarjanja. Predstavila se bo danska koreografinja in plesalka Mette Ingvartsen z deloma 69 položajev in 21 pornografij, ki sta del še nezaključenega cikla Rdeči komadi, v katerih raziskuje odnos med spolnostjo in javno sfero ter se ukvarja z vplivom golih, seksualiziranih teles na družbene strukture. Z njima skuša pokazati, da je spolnost javna, družbeno pogojena, ne pa zaprta zgolj v intimo in da izraža različne realizacije družbenosti.

"Naš namen je razmišljati o tem, kaj danes vidimo kot uprizarjanje in kako različna vedênja v javnem prostoru vidimo kot uprizoritvene oblike. V središče bomo postavili performans kot umetnostno obliko, izrazni sistem – tako gledališča kot vizualnih umetnosti –, in javni performans kot obliko vedênja in navzočnosti. Program bo sestavljen iz nekaj sklopov, ki so tematske in diskurzivne celote in smo jih zasnovali na predstavitvi umetniških projektov in njihovega teoretskega okvira (različni pogovori, predavanja in produkcija znanja). Prvi sklop smo poimenovali Uprizarjanje seksualnosti. V njem bomo seksualno identiteto in seksualno vedênje opazovali kot performativno prakso in se posvetili njunemu zasebnemu in družbenemu pomenu", pravi Goran Injac.

V okviru prvega sklopa Uprizarjanje seksualnosti bo 22. januarja ob 20.00 v Avditoriju Moderne galerije na ogled performans-predavanje 69 položajev (1. del: izštekano), izvleček iz izvirnega performansa 69 položajev, ki obiskovalca vodi skozi prostor s pomočjo besedil, filmov in podob, ki prek giba in govora oživijo, da bi začutil povezavo med intimnim in javnim prostorom. Eksces, golota, orgiastična erotika, obredni užitki, sodelovanje občinstva in politični angažma – vse to so izrazi seksualne utopije, značilne za protikulturo in eksperimentalne performanse šestdesetih let 20. stoletja.

V Slovenskem mladinskem gledališču bo 23. janaurja ob 19.00 na ogled predstava 21 pornografij. Ko je markiz de Sade leta 1785 v zaporu pisal roman o libertinstvu, je zapisal, da nam narava človeških strasti daje pravico do zločina. Ta trenutek v moderni dobi Zahoda zaznamuje moralno ambivalenco v vezi med spolno osvoboditvijo in močjo. Medtem ko je legalizacija pornografije na Danskem leta 1967 erotično svobodo razširila proti večji enakosti med spoloma, današnja pornografija vključuje politično širok razpon izrazov in rab, od kvirovskih in feminističnih drž do seksualiziranega vojaškega mučenja. Mette Ingvartsen začenja pri misli, da je pornografija preniknila na številna družbena področja, in raziskuje delovanje pornografskega prek erotičnih in afektivnih gradiv. Večina jih ima le malo opraviti z eksplicitno spolnostjo, vendar kažejo določene pornografske značilnosti: izraze krutosti, klinično natančnost, nasilje in bolečino, včasih pa tudi smeh, vzburjenje in vznemirjenost. Ob prepletanju fizične akcije in narativnih opisov nastaja spekulativna koreografija.