Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo pionirja konceptualne umetnosti, filmskega ustvarjalca in avtorja animiranih filmov Gorana Trbuljaka, premiero glasbene gledališke predstave Plašč ruskega pisatelja in dramatika Nikolaja Vasiljeviča Gogolja v režiji Juša A. Zidarja, koncert pianista, skladatelja in producenta Bowraina, ki bo predstavil najnovejši projekt 2020 Seconds(A)live, premiero znanstvenega kabareta 2020 po motivih besedil izraelskega pisatelja Yuvala Noaha Hararija v režiji Ivice Buljana.

Četrtek, 23. januar

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo pionirja konceptualne umetnosti, filmskega ustvarjalca in avtorja animiranih filmov Gorana Trbuljaka z naslovom Wow Wow I Ready Made. Na razstavi bo predstavil fotografije iz serije Skice za skulpturo, vrsto tihožitj, v katerih predmeti dobijo nek nov, monumentalnejši pomen. Trbuljakove fotografije predstavljajo model konceptualnega razmišljanja in ustvarjanja umetniškega dela. Izbira fotografiranih predmetov tako postane formalna in konceptualna gesta, katera kot avtorefleksija vključuje razmišljanje o lastnem delu.

V SMG Ljubljana bo ob 19.00 na ogled predstava danske koreografinje in plesalke Mette Ingvartsen z naslovom 21 pornografij. Začenja pri misli, da je pornografija preniknila na številna družbena področja, in raziskuje delovanje pornografskega prek zbira erotičnih in afektivnih gradiv. Večina jih ima le malo opraviti z eksplicitno spolnostjo, vendar kažejo določene pornografske značilnosti: izraze krutosti, klinično natančnost, nasilje in bolečino, včasih pa tudi smeh, vzburjenje in vznemirjenost. Ob prepletanju fizične akcije in narativnih opisov nastaja spekulativna koreografija. Po predstavi sledi pogovor z avtorico.

© Marc Domage

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo umetniškega tandema Lealudvik (Lea Jelenko in Matjaž Komel) z naslovom As It Is, So Be It, ki izpostavlja nekaj ključnih del njunega dosedanjega delovanja, a jih tokrat preko uporabe različnih medijev tudi vsebinsko razširja. Umetniška dela se zdijo na prvi pogled provokativna in vsebinsko moralizirajoča, vendar Lealudvik ne kritizirata okolja, v katerem delujemo, temveč želita s potenciranim prevzemanjem preprosto nakazati umetne in rigidne konstrukte, ki tvorijo našo realnost. Kuratorka razstave: Tia Čiček

V Channel Zero (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.00 nastopili hrvaški avantgardni post-punkerji Trobecove krušne peći. Za ogrevanje bo poskrbel hrvaški gospel-noise-post-punk art-core kolektiv Moskau, ki bo predstavil najnovejši album Love Supreme, posvečen Johnu Coltraneu.

CGBI-Xt63k8

Petek, 24. januar

V Slovenskem etnografskem muzeju Ljubljana bodo ob 12.00 odprli razstavo Afrika treh muzejev, skupni razstavni projekt, ki so ga pripravili trije muzeji: Slovenski etnografski muzej, Koroški pokrajinski muzej in Muzej Velenje. Razstava predstavlja zgodovino nastanka različnih muzejskih afriških zbirk na Slovenskem in je posvečena 200. obletnici rojstva misijonarja in raziskovalca Ignacija Knobleharja, ki je leta 1850 v Ljubljani organiziral prvo javno razstavo afriških predmetov. Na ogled je okoli 50 predmetov, med katerimi izstopajo obredne maske, nakit, kipi in uporabni izdelki. Razstavljeni eksponati predstavljajo svojevrstno kulturno dediščino afriških obrtnikov in umetnikov v 19. in 20. stoletju. Predstavljene so izbrane vsebine in predmeti iz zbirke Franca Tretjaka iz Koroškega pokrajinskega muzeja, predmeti iz zbirke Františka Foita iz Muzeja Velenje in izbor predmetov afriških zbirk od 19. stoletja dalje, ki jih hrani Slovenski etnografski muzej. Avtorja razstave: dr. Marko Frelih in Blaž Verbič

Lesen stolček iz južnega Sudana (prva polovica 19. stoletja), zbirka SEM

© Tomo Jeseničnik

V Galeriji Herman Pečarič Piran bodo ob 19.00 odprli razstavo Tine Perko z naslovom Svet tam zunaj, na kateri se predstavlja z ilustracijami in zgodbo za novo avtorsko slikanico. Zgodba o lemurju iz živalskega vrta govori o radovednosti, želji po odkrivanju neznanega, pogumu, ki je za to potreben, in strahu, ki nas ovira. Na osnovi posameznih elementov ilustracij je nastalo več manjših "zgodbic", ki jih avtorica predstavlja tudi v obliki potiskov za otroško posteljnino. Nekateri od teh vzorcev so del kolekcije, ki jo oblikuje za ekološko blagovno znamko Ocean Bluu in tako povezujejo ilustracijo s tekstilnim oblikovanjem.

Na Malem odru SLG Celje bo ob 19.30 premiera glasbene gledališke predstave Plašč ruskega pisatelja in dramatika Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, ki v noveli zariše lik Akakija Akakijeviča, skromnega in marljivega nižjega uradnika, kot arhetip čistosti znotraj neizprosnega hierarhično pogojenega zbirokratiziranega sveta. V izčrpnem in bridkem izrisovanju anomalij ruske meščanske konvencije se antiheroj Akakij kaže kot absolutni antipol bolestnemu povzpetništvu, površinskemu potrošništvu in obsedenosti s pozicijo moči. Režija: Juš A. Zidar, avtor glasbe: Marjan Nećak

© Jaka Babnik

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil pianist, skladatelj in producent Bowrain, ki bo predstavil najnovejši projekt 2020 Seconds(A)live. Ustvarjanje projekta, ki je nastajal od jeseni leta 2018, je močno zaznamovalo njegovo sodelovanje z južnoafriškim kolektivom The Brother Moves On. Bowrain se bo na tokratnem koncertu predstavil z večjo zasedbo domačih glasbenikov, za vizualni koncept pa bodo poskrbeli Tjaša Gnezda, JAŠA in Ivian Kan Mujezinovič/Ee. Za uvod bo glasbenik Drago Ivanuša predstavil performans z naslovom 10 Minutes of Happiness.

vueuNtpjUd8

Sobota, 25. januar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 20.00 premiera znanstvenega kabareta 2020 po motivih besedil izraelskega pisatelja Yuvala Noaha Hararija (Sapiens – Kratka zgodovina človeštva, Homo Deus – Kratka zgodovina prihodnosti in 21 nasvetov za 21. stoletje), ki bo tematiziral usodo in evolucijo človeka. Predstava, ki je nastala v koprodukciji SNG Drama Ljubljana, MGL in Cankarjevega doma, bo tematizirala usodo in evolucijo človeka. Hararijeve misli bodo postale izhodišče za dialoge, monologe, plesne in glasbene prizore v žanrski obliki znanstvenega kabareta. Igralci bodo prehajali med različnimi vlogami, od nepismenega neandertalca do krave na sodobni industrijski farmi mesa. Znanstvena odkritja in predvidevanja bodo obogatili z osebnimi pogledi in lastnimi razmisleki o svetu, v katerem živimo. Ustvarjalci so si prizadevali ustvariti pametno, zabavno in poučno umetniško delo o evoluciji, vesolju in našem prostoru v njem, eksistencializmu in umetni inteligenci. Avtor koncepta in režiser: Ivica Buljan

© Toni Soprano

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 nastopila energična jazz-rock zasedba Freakdom.

UYLQfYmY-GI