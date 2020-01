REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V okviru druge edicije Soundhitectures bo v K4 nastopila srbska didžejka Nevena Jeremic, ki v svoje sete vključuje disco, house, electro in techno ritme, v Cvetličarni pa bodo na serialki Technogym nastopili: ukrajinska princesa techna Marika Rossa, eden izmed najbolj vročih techno producentov zadnjega leta T78 in rezident DJ najboljšega hrvaškega kluba, Boogaloo Zagreb, Shipe, domače barve pa bodo zastopali DJ Gumja in Jona.

Marika Rossa

Petek, 24. januar

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: B L N (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Dvidevat)

(23.00): K4 Ljubljana: Soundhitectures (Bazen: Nevena Jeremic, Evident. Bar: Grujic, Jerpa; VJ: Mesec)

-lfLDtCBNXg

(23.00): Terminal Club Ljubljana: QuadLogos (Ondrej Psyla, Damzah, Higashi aka Agent Mushroom, Nexetuku)

IxnCssGXUX4

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh! (Byn, DVS, Estera, Krilc, Mitac)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Deviant Funk)

yNJ6uk2KjgU

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Mrzli dnevi - Vroče noči (DJ Duki)

Sobota, 25. januar

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Definitivno (Dacho, Recycleman & Vazz)

xElX-dh6Y-Q

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: TV Events (Rydel, Tea Vuckovic, Unibuu)

4WpHo6CcFBQ

(23.00): K4 Ljubljana: Trance Galactica (Bazen: Reconceal, Elyksir, Calixta. Bar: Agent Mushroom, Soundtrigger, Kodro; VJ: 5237)

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Technogym (Marika Rossa, T78, Shipe, DJ Gumja, Jona)

AxI2KqWXkAo