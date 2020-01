Režiserja Amelie in Dežela La La snemata za Netflix

Dežela La La

Francoski režiser Jean-Pierre Jeunet, najbolj znan po filmih Delikatese in Amelie, ter francosko-ameriški režiser Damien Chazelle, dobitnik oskarja za uspešnico Dežela La La, snemata za ameriško produkcijsko družbo Netflix, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri Netflixu so v petek najavili, da sodelujejo pri 20 francoskih projektih. Izpostavili so oskarjevca Damiena Chazella, ki bo zanje snemal serijo The Eddy, postavljeno v pariški jazz klub. Režiser je serijo v francoski prestolnici snemal 20 dni, premierno pa bodo serijo prikazali prihodnji mesec na berlinskem filmskem festivalu.

Jean-Pierre Jeunet, ki je na mednarodno sceno prodrl leta 1991 s kultno kanibalsko komedijo Delikatese, pa za Netflix trenutno dela na futurističnem filmu v podobnem slogu z naslovom Bigbug.

Izvršni direktor Netflixa Reed Hastings je med drugim še napovedal, da bo pri šestdelni seriji v francoščini o mladih komikih, ki se želijo prebiti na pariško stand-up sceno, sodelovala tudi Fanny Herrero, ustvarjalka kultnega šova Call My Agent.

Po besedah Hastingsa bodo v francosko produkcijo v tem letu vložili okoli 100 milijonov evrov. Že pred časom pa je po pisanju AFP dejal, da Netflix v Franciji beleži 6,7 milijonov uporabnikov, po svetu pa kar 158 milijonov.

