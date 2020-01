Največji protimafijski sodni proces vseh časov

Resnična zgodba o mafijskem šefu Tommasu Buscetti

Od 30. januarja dalje bo v kinematografih na ogled biografski kriminalni triler Izdajalec v režiji Marca Bellocchia. Gre za resnično zgodbo o mafijskem šefu Tommasu Buscetti, ki je v največjem protimafijskem sodnem procesu vseh časov oblastem pomagal do pomembne zmage v boju proti organiziranemu kriminalu. Film pokriva dogodke v razdobju dvajsetih let, od številnih usmrtitev, velikih sodnih procesov in političnih pretresov.

Film se začne leta 1980 v vili nad Palermom, ko med šefi sicilijanske mafije divja vsesplošna vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Tommaso Buscetta, viden pripadnik mafije, se pred vihro umakne v Brazilijo in od daleč opazuje, kako njegovi sinovi in bratje izgubljajo življenja v Palermu, vedoč, da bo on morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in izroči italijanskim oblastem, Buscetta sprejme odločitev, ki bo za vedno spremenila zgodovino mafije. Odloči se, da bo osebno spregovoril s sodnikom Giovannijem Falconejem, stopil na stran zakona in s tem prelomil večno zavezo, ki jo je sprejel ob vstopu v Cosa Nostro.

Po besedah režiserja je Izdajalec bolj zgodba o Tommasu Buscetti kot o mafiji. Protagonist je s stališča Cosa Nostre, mafijske tradicije, preteklosti in družine, ki ji pripada, zares izdajalec. Za Buscetto je izdajstvo izjemno boleča odločitev, vendar obenem s tem dejanjem zavrača določeno vrsto mafije, z odločitvami katere se ni strinjal. Vendar Buscetta ni junak; je pogumen človek, ki želi rešiti kožo sebe in svoje družine, je tudi precej konservativen, saj hrepeni po vrsti mafije, v kateri je bil vzgojen, ki ga je tako rekoč blagoslovila.

Izdajstvo je tako pogosta in neizčrpna filmska tema prav zato, ker ponuja razmislek o spremembi. Ali se lahko človek v svojem življenju resnično in korenito spremeni ali pa je to le utvara? Je sprememba del procesa zdravljenja, kesanja? Je Buscetta, ki je vse življenje zavračal oznako ‘skesanec’, stopil na to pot zdravljenja, odrešenja, da bi postal nov človek? Ali pa je le ustvaril svojo lastno pravico?

Italijanski režiser Marco Bellocchio je dobitnik vrste uglednih nagrad in eden najplodnejših filmskih ustvarjalcev svoje generacije, saj je režiral več kot petdeset filmov. Že njegov prvi celovečerec Pesti v žepu mu je prinesel priznanje mednarodne filmske skupnosti. Njegov zadnji celovečerni film je bila romantična drama Sladke sanje leta 2016.

iQF1uhlQH5s