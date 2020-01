Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo prodajno razstavo glasbenih plakatov appointMENT 4.0, koncert legendarne turške četverice BaBa ZuLa, premiero predstave Jana Krmelja Življenje drugih, ki je nastala po motivih istoimenskega filma Floriana Henckla von Donnesmarcka, razstavo Helene Tahir z naslovom Nekje blizu, na kateri bodo predstavljene risbe in grafike, nastale v zadnjih nekaj letih.

Četrtek, 30. januar

V Lutkovnem gledališču Maribor bo ob 18.00 premiera predstave Petra Kusa in Tery Žeželj Ponočnjaki, ki je nastala v koprodukciji z werk89 (Dunaj) in Zavodom Kuskus. Zvočnemu nasilju sodobnega sveta se ne moremo izogniti z umikom iz sveta zvokov in civilizacije temveč z iskanjem pravega zvena, svoje glasbe in smisla v kakofoniji sveta, ki nas obdaja. V takšni, vsem dobro znani situaciji se znajde tudi deklica Tonka, ko se zvečer odpravi spat. V strahu pred nevidnimi nočnimi zvoki, ki jih ne razpozna in jih ima za vlomilce, pokliče mamo in očeta. Poskušata ji dopovedati, da sliši čisto običajne zvoke. Pri vsakem si mora le predstavljati, kako je nastal, pa je ne bo več strah. Za vsakim nočnim zvokom tako prepozna drugačno zvočno prikazen. Naenkrat je njena soba polna nenavadnih zvočnih bitij, Ponočnjakov. Spoznava jih, muzicira z njimi in odkriva nove glasbene svetove.

© Boštjan Lah

V Galeriji DobraVaga Ljubljana bodo ob 19.00 odprli prodajno razstavo glasbenih plakatov appointMENT 4.0, preddogodek festivala MENT Ljubljana, ki bo zopet povezal evropsko glasbeno sceno s svežo likovno produkcijo. Rezultat bo serija unikatnih glasbeno-umetniških plakatov v omejeni izdaji, ki jih bodo po glasbenem navdihu nastopajočih ustvarile umetnice in umetniki z različnih področij ustvarjanja. Tokratna edicija se vrača h klasičnemu, večjemu formatu plakata ter nadaljuje z raziskovanjem domačih in evropskih likovnih prizorišč. V Kinu Šiška pa bo na ogled izbor plakatov prvih treh edicij prodajnega razstavnega projekta appointMENT.

V Galeriji Tobačna Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Bojana Fajfrića z naslovom Praznina, ki prinaša vpogled v njegova dela, ki svojevrstno motrijo preteklost. S svojim nelinearnim časovnim krogotokom mnogokrat prikazujejo spekulativno zgodovino, nahajajo pa se na presečišču osebnih spominov, kolektivne zgodovinske zavesti in neizogibnega toka dogodkov. Projekt, ki je nastal med njegovim bivanjem v umetniški rezidenci v Ljubljani, se osredotoča na prenovo posebnega modernističnega narativa, ki združuje zgodovinska dejstva z izmišljeno zgodbo o dveh posameznikih, in sicer o nizozemskem slikarju ter modernistu Theu van Doesburgu in srbskem arhitektu Nikoli Dobroviću. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Praznina (2020), posnetek video instalacije

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 nastopila legendarna turška četverica BaBa ZuLa, ki velja za nesporne mojstre t. i. istanbulske psihedelije. Njihovi nastopi v živo pa so redko le koncerti – gre bolj za obrede na stičišču različnih disciplin, od plesa, poezije in gledališča do likovne umetnosti,

7neyZZ_7THo

Petek, 31. januar

V MGLC Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Helene Tahir z naslovom Nekje blizu, na kateri bodo predstavljene risbe in grafike, nastale v zadnjih nekaj letih, nekatere od njih bodo prvič na ogled. Za njene grafike so značilni gostobesedni prepleti raznovrstnih domišljijskih podob, polnih pomenskih asociacij in zgodovinskih referenc. Kustos: Božidar Zrinski

Risba iz serije Jesenice

© Jaka Babnik

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Karmen Čorak ter slik in akvarelov Andreja Brumna Čopa z naslovom Krhkost bivanja. Njuno dolgoletno poznanstvo, sorodna bivanjska občutljivost in podobno naglašene teme njunega ustvarjanja so oba umetnika pripeljale tudi do skupnega razstavljanja – prvič leta 2018 v razstavišču Akademije lepih umetnosti v Rimu in drugič leta 2019 v Museo d'Arte Moderna Ugo Cara v Muggii. Kustosinja razstave: Andreja Borin

Andrej Brumen Čop: Muhe, 1998

V Mali drami Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Jana Krmelja Življenje drugih, ki je nastala po motivih istoimenskega filma Floriana Henckla von Donnesmarcka. Leto 1984, Vzhodni Berlin. Agent tajne službe brez prekinitve nadzira dramatika in njegovo partnerko, igralko. Skozi prisluškovanje in pričevanje vsem dimenzijam ljubezni v njunem življenju se preobrazi njegov pogled na svet ‒ in lastno vlogo v njem. Kaj nas tako privlači pri življenju drugih? Gre za to, da iščemo tisto, kar smo ‒ ali morda tisto, kar nismo? Režija: Jan Krmelj

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

V Stari dvorani SNG Maribor bo ob 20.00 premiera Molièrove komedije Šola za žene, v kateri varuh Arnolf skriva in v nevednosti zadržuje varovanko Agnes, da bi jo pripravil za svojo ženo, vendar se dekle že v prvem trenutku prostosti zaljubi v mladega Horacija. Komedija je že ob premieri izzvala hud škandal, klerikalni moralisti so se sicer močno zgražali, a občinstvo, pa tudi kralj, je neizmerno uživalo... Režija: Ajda Valcl

© Damjan Švarc

Sobota, 1. februar

V Gabrijelu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 25. Festivala Keltika nastopil bosanski glasbenik Damir Avdić, ki že nekaj časa živi v Sloveniji. Predstavil bo svoj osmi album Radikalno šik, pred koncertom pa bodo ob 19.00 predvajali dokumentarec Pravi človek za kapitalizem v režiji Dušana Moravca, ki prikazuje zgodbo o samosvoji glasbeni in pisateljski poti Damirja Avdića.

79VRnw2rG3w

Nedelja, 2. februar

V Slovenski filharmoniji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli 4. Zimski festival, ki je letos posvečen Ludwigu van Beethovnu, saj mineva 250 let od njegovega rojstva. Nastopil bo Orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Bojana Sudjića. Solista: Imogen Cooper (klavir) in Aleksej Volodin (klavir).