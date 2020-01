Sonja Šmuc, GZS: »Izzivi, ki so bili pred sedanjo vlado, preprosto niso bili uresničljivi«

Gospodarska zbornica Slovenije toplo sprejema odstop premierja Marjana Šarca

Sonja Šmuc v današnji izjavi za javnost

© GZS TV / YouTube

"Predsednik vlade Marjan Šarec je z današnjim odstopom presekal gordijski vozel. Zadnjih nekaj mesecev v vladi ni bilo zaznati usklajene politične smeri. Stanje je bilo zelo nepredvidljivo. Predlogi zakonov, ki so bili vloženi v parlamentarno proceduro – neredko kar s strani poslancev in mimo socialnega dialoga -, niso temeljili na argumentih in izračunih, temveč čedalje bolj na populizmu in zadovoljevanju enostranskih interesov. Jasne, razumne strategije ni bilo videti. Prihodnji glavoboli, ki jih sedanje odločitve politikov povzročajo, pa postajajo vse bolj gotovi. Izzivi, ki so bili pred sedanjo vlado, tudi zato, ker je bila manjšinska, preprosto niso bili uresničljivi," je v izjavi za javnost ob današnjem odstopu premierja Marjana Šarca povedala Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS.

"Na področju javne porabe smo bili, kljub rekordnemu proračunu, priča vse večjim zahtevam po dvigu proračunskih izdatkov, zato ne preseneča, da so vlado zapuščali ravno izkušeni gospodarski strokovnjaki. Tisti, ki so zastopali glas razuma, ki so se zavzemali za vzdržnost javnih financ, se očitno niso mogli več strinjati s politiko všečnosti za vsako ceno in pohodom nad uspešna podjetja," je dodala.

"Predlogi zakonov, ki so bili vloženi v parlamentarno proceduro – neredko kar s strani poslancev in mimo socialnega dialoga -, niso temeljili na argumentih in izračunih, temveč čedalje bolj na populizmu in zadovoljevanju enostranskih interesov."



Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS

Sonja Šmuc meni, da bi bilo dobro, da bi Slovenija čim prej dobila novo vlado z jasnim političnim mandatom, ki bi se resno lotila najpomembnejših strukturnih vprašanj. "Skrbi pa nas, da si bomo, medtem ko se bo politika ukvarjala s seboj, otežili položaj pri pogajanjih za novo finančno perspektivo, saj bodo naslednji tedni in meseci odločilni. Ravno tako se utegnejo upočasniti priprave na predsedovanje EU," je izpostavila.

Za prihodnje, je dejala, si v GZS želijo čvrste vlade. "Ključni izziv pa bo tudi v prihodnje, kako različne interese – po eni strani vse večje izdatke za socialo, po drugi strani pa finančno vzdržnost, ki zahteva korenite reforme – uskladiti."

