Kako sta demokracija in politika v Sloveniji postala sinonima za korupcijo

Politični triler o slovenski politiki, volilnih prevarah in razkroju moralnih vrednot

V Koloseju bo 28. januarja ob 20.00 ljubljanska premiera političnega trilerja Vsi proti vsem režiserja in scenarista Andreja Košaka. Gre za filmski odgovor na znamenito Cankarjevo dramo Kralj na Betajnovi, ki je še danes aktualna, le da so tokrat junaki iz današnjega časa. Politična drama z elementi trilerja se dogaja v izmišljenem kraju Rovte pod idiličnimi Alpami in govori o politiki, volilnih prevarah in razkroju moralnih vrednot. Svetovno premiero bo film v začetku marca doživel v tekmovalnem programu 48. mednarodnega filmskega festivala FEST 2020 v Beogradu.

"Slovenska tranzicija nam je pokazala, kako sta demokracija in politika postala sinonima za korupcijo. V filmu sem nastavil ogledalo svetu, v katerem danes živim. Glavni lik je župan Franta, ki izgublja volitve v majhnem slovenskem mestu Rovte, in je prisiljen sodelovati s kriminalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo v globalnem svetu ponarejenih novic, političnih spinov in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen," je o filmu povedal Andrej Košak.

Film je bil posnet v 30 snemalnih dneh, predvsem v Kamniku in okolici, nekaj snemalnih lokacij pa je bilo tudi v Ljubljani. Nastal je v mednarodni koprodukciji med Slovenijo, Hrvaško in Severno Makedonijo. Producent filma je Zoran Dževerdanović (BladeProduction), koproducenti pa RTV Slovenija, Mind Production, Motion, Studio Ritem in Daiga.

Košakov celovečerni prvenec Outsider je bil prva slovenska uspešnica z več kot 90.000 gledalci, distribuiran po vseh državah bivše Jugoslavije. Njegov drugi celovečerec Zvenenje v glavi je bil posnet po romanu slovenskega pisatelja Draga Jančarja. Tretji film Stanje šoka je bil mednarodna koprodukcija petih držav in ima na YouTube več kot 1.000.000 ogledov. Vsi proti vsem je režiserjev četrti celovečerni igrani film, ki je nastal v mednarodni koprodukciji.

ovOuI2jDCyo