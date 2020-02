Zamolčana zgodba iz hrvaške preteklosti

Dolgo zamolčana zgodba o ženski, ki je med 2. svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila več kot deset tisoč otrok

Od 5. februarja dalje bo v Kinodvoru na ogled igrano-dokumentarni film Dnevnik Diane Budisavljević v režiji Dane Budisavljević, ki govori o neverjetni reševalni akciji otrok, ki se je med 2. svetovno vojno dogajala v Zagrebu. Veliki zmagovalec lanskega puljskega festivala je iz arene odnesel kar šest nagrad.

Glavna junakinja filma, ki se odvija leta 1941, je Diana Budisavljević, žena uglednega zagrebškega zdravnika, ki izve, da ustaška vojska pravoslavne ženske in otroke zapira v taborišča, kjer umirajo od lakote in bolezni. Z nekaj prijatelji v svojem stanovanju organizira tvegano kampanjo, s katero reši gotove smrti več kot deset tisoč otrok. Gre za eno največjih humanitarnih zgodb 2. svetovne vojne, a Dianino ime je bilo zaradi njenega avstrijskega porekla za dolga leta izbrisano iz zgodovine. Zanjo niso nikoli slišali niti otroci, ki jim je rešila življenje. Film preplete igrani del, spomine preživelih ter arhivske posnetke iz taborišča.

"To je zamolčana junaška zgodba iz hrvaške preteklosti, ki nas uči, kako se boriti proti fašizmu sedanjosti. Film je zgodba o uporu meščanskega razreda, ki se mi je zdela fascinantna, saj sem v njej videla novi Zagreb in nove ljudi. Družba je razdeljena na ustaše in partizane. Vrednost tega filma vidim v tem, da stvari spet postavi na svoje mesto skozi humanitarno zgodbo, zgodbo o Diani Budisavljević, ki ni politično pripadala nikomur. Svetovna zgodovina je zgodovina uničevanja. Ampak mislim, da brez ljudi, kot je Diana, človeštva že zdavnaj ne bi bilo", pravi režiserka.

Dana Budisavljević se je rodila leta 1975 v Zagrebu in diplomirala na oddelku za filmsko in televizijsko montažo zagrebške Akademije dramskih umetnosti. Delala je kot montažerka, asistentka produkcije in organizatorka filmskih festivalov. Kot režiserka je debitirala leta 2004 z dokumentarnim filmom Sve 5!, širšo prepoznavnost pa je dosegla z avtobiografskim dokumentarcem Nije ti život pjesma Havaja (2012). Dnevnik Diane Budisavljević je njen je prvi celovečerec.

