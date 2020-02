Kakšno je stanje svobode v Evropi?

V Moderni galeriji bo do 14. februarja na ogled razstava Cenzura in svoboda izražanja. O nazadovanju svobod v Evropi

V Moderni galeriji bodo 4. februarja ob 19.00 odprli razstavo Cenzura in svoboda izražanja. O nazadovanju svobod v Evropi, na kateri se bodo predstavili: Mirkan Deniz, Silke Maier Gamauf, Romana Hagyo, Santiago Sierra, Arye Wachsmuth in Ana Garcia Pineda. Pred odprtjem razstave bo ob 18.00 potekal pogovor Cenzura v medijih in umetnosti ter stanje svobode izražanja v Evropi, na katerem bodo sodelovali nekateri umetniki z razstave, novinarka Kristina Božič in medijski aktivist Domen Savič.

Kakšno je stanje svobode v Evropi? Kakšno vlogo mora v tem odnosu igrati umetnost? Ima svoboda izražanja omejitve? Koliko takih omejitev lahko demokracija prenese? Učinki cenzure, agitacije in manipulacije so danes jasno vidni v kulturi in medijih. Kritični glasovi se pogosto zlorabljajo za povsem politične namene, njihova stališča in izjave pa se izkrivljajo za potrebe senzacionalizma.

Vse pogosteje se dogaja, da so umetniki zaradi svojega dela obsojeni na zaporne kazni, njihova umetnost je podvržena cenzuri, sami pa so izpostavljeni medijski agresiji. Podobno so tudi novinarji izpostavljeni vse večjim pritiskom. Napadi nanje so skrbno načrtovana dejanja s ciljem nekakšne samocenzure. Poleg tega je vse manj sredstev za financiranje kritične umetnosti in neodvisnega novinarstva.

Razstava se zato posveča delu Santiaga Sierre Politični zaporniki v sodobni Španiji, katerega predstavitev na največjem španskem sejmu umetnosti 2018 ARCO je bila prekinjena. To dejanje cenzure, o katerem so pisali časopisi po vsem svetu, je primer krhkosti demokratičnih struktur v Evropi. EU je, čeprav kritična, ostala tiho in problem opredelila kot "interne razprave". Na ta način nazadovanje svobod poteka po tihem in naskrivaj, medtem ko vse bolj upravičeno lahko govorimo o konceptih, kot je »demokratični fašizem«, ki bi ga še pred par leti opisali kot antonimne.

