Predstavitev opusa pionirja slovenske videoumetnosti

Dela Mihe Vipotnika, ki so nastala med leti 1974 in 2018, danes v Slovenski kinoteki

Miha Vipotnik ob svoji inštalaciji na fasadi SNG Drama Ljubljana

© Bojan Velikonja, Dnevnik

Ljubljana, 29. januarja - V Slovenski kinoteki bodo z današnjim odprtjem razstave in s projekcijo izbranih del začeli s predstavljanjem filmskega oziroma video opusa Mihe Vipotnika, nastalega med leti 1974 in 2018. Programski sklop, poimenovan Obrazi analognega/Kvantizacija rdeče, bo enkrat mesečno do konca junija poleg projekcij vključeval še predavanja in pogovore.

Miha Vipotnik (1954) je slikar in režiser z večmedijsko in interdisciplinarno prakso, ki je s svojimi deli pomembno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Je pionir eksperimentalne video umetnosti in medijske prakse v Sloveniji in njen promotor po svetu. Njegov opus, nastal v več kot 40 letih, obsega več kot 50 avtorskih filmov in videov, televizijskih oddaj, interdisciplinarnih projektov, instalacij in ambientov.

Vipotnik je eden tistih umetnikov, ki so gibljive slike prepoznali kot svoje temeljno izrazno sredstvo že zelo zgodaj in so v njem aktivni še danes, pa naj gre za filme ali enokanalna video dela, ki jih pogosto vključuje tudi v kompleksne večmedijske projekte, so ob programu zapisali v Slovenski kinoteki.

Predstavitev njegovega filmskega/video opusa, z naslovom Obrazi analognega/Kvantizacija rdeče bo drevi ob 19. uri uvedlo odprtje razstave Screen Memory v kinotečni dvorani in dvokanalne videoinstalacije Osem v kavarni kinoteke. Postavitvi prikazujeta večmedijsko razsežnost Vipotnikove umetniške prakse.

Ob 20. uri bo sledil prvi program avtorjevih zgodnjih eksperimentalnih in performativnih del, ki ga bo s predavanjem uvedla medijska teoretičarka Melita Zajc. Osrednje mesto programa bo zavzela projekcija Videograma 4 (1976/79), ki se umešča v anale slovenske sodobne umetnosti kot začetek eksperimentalnega videa in večmedijske umetnosti, prikazana pa bodo še dela Moda za vas (1974), It Brings Luck (1984), Insert iz otroške oddaje 'A' (1985) ter Prostor 2 (1986). Melita Zajc bo v pogovoru po projekciji z avtorjem razprla specifične razsežnosti njegove filmske in medijske prakse.

S projekcijami enkrat na mesec bodo v kinoteki vse do junija v razmislek strokovnjakom in širši javnosti prvič celovito predstavljali Vipotnikov opus. Kuratorja programa sta Barbara Borčić in Peter Cerovšek, v Slovenski kinoteki pa so ga pripravili v sodelovanju s Postajo DIVA/SCCA-Ljubljana in TV Slovenija.

SCCA-Ljubljana namreč v arhivu Postaja DIVA hrani Vipotnikova dela in jih v zadnjem času še posebno sistematično raziskuje, analizira in predstavlja v mednarodnem prostoru. "Ponosni smo, da bo odslej Vipotnikov opus v arhivu hranila tudi Slovenska kinoteka, v najboljši kakovosti na nosilcih LTO. Vse to je dober razlog za veselo praznovanje, saj obeta tudi nadaljevanje tovrstnega sodelovanja na področjih prikazovanja, kritiške refleksije in hranjenja pomembne avdiovizualne kulturne dediščine," piše na strani SCCA-Ljubljana.

