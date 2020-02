Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo šesto edicijo festivala MENT Ljubljana, retrospektivno razstavo hrvaškega konceptualnega Vlada Marteka, premiero predstave Antigona, ki je nastala po istoimenski drami Dušana Jovanovića v izvedbi londonskega gledališča Outer Gaea Company, premiero drame Luigija Pirandella Šest oseb išče avtorja v režiji Paola Magellija, retrospektivno razstavo umetniškega opusa tandema V.S.S.D. in samostojnega opusa Alena Ožbolta.

Četrtek, 6. februar

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo hrvaškega konceptualnega Vlada Marteka z naslovom Razstava z več naslovi, ki prinaša obsežen pregled njegovega opusa od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do danes. Gre za nadaljevanje razstave, ki so jo lani odprli v Muzeju moderne in sodobne umetnosti Reka. Na razstavi so predstavljeni njegova predpoetska faza, dokumentacija akcij in agitacij v urbanem prostoru, knjižna produkcija, dela s t. i. piktogramsko abecedo. Postavitev aludira na Martekov atelje, ki je nekakšna celostna umetnina, Gesamtkunstwerk; saj je vsak njegov del – stena, miza, stol, omara, pečica, toaletni prostor, radiator, vrata, okno – tudi podlaga za prikaz umetnosti ali pa sámo umetniško delo. Kustosinji razstave: Alenka Gregorič & Ksenija Orelj. Na dan odprtja bo ob 18.00 umetnik ponovil performans iz leta 1980 z naslovom Priprema za poeziju.

Vlado Martek: Neću (I Don’t Want It), 1979, Zbirka Zattoni © Vlado Martek

V Mestnem gledališču ljubljanskem bo ob 19.30 premiera predstave Antigona, ki je nastala po istoimenski drami Dušana Jovanovića v izvedbi londonskega gledališča Outer Gaea Company. Zgodba sledi klasičnemu antičnemu mitu o bratomoru in prepovedanem pokopu brata izdajalca, le da je postavljena v okupirano Sarajevo v čas krvave balkanske vojne. Kraljeva družina se skriva v zaklonišču, kjer si Kreon, Jokasta, Antigona in Ismena prepevajo stari jugo rock in kjer prerok Tejrezij napoveduje prihodnost iz straniščne kolibe. Predstava nastaja v spomin na vojne dogodke na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v trajni opomin, da je preteklo zgodovino nujno spoštovati in prenašati na nove generacije. Avtorja priredbe: Sanja Gregorčič in Chris Towner-Jones, režija: Sanja Gregorčič

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera drame Luigija Pirandella Šest oseb išče avtorja. Gledališka skupina ravno začne vajo za novo predstavo z naslovom »Igra vlog«, ko vstopi v dvorano šest oseb, ki so že na videz skrivnostno drugačne, še bolj očitno pa, ko spregovorijo: rade bi same bile "nova igra", na tem odru želijo živeti svojo družinsko "dramo, polno bolečine". Pred očmi gledališčnikov in gledalcev igre v igri se vse bolj pretresljivo izrisuje žalostna zgodba in razkrivajo njihove travme. Režija: Paolo Magelli

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Introspektiva: V.S.S.D. (Veš slikar svoj dolg, 1985–1995) + Alen Ožbolt (dela 1995–2018). Retrospektivna razstava predstavlja opus tandema V.S.S.D. in samostojni opus Alena Ožbolta. Veš slikar svoj dolg (V.S.S.D.) je bilo ime umetniškega dvojca, ki je deloval v anonimnosti in se je predstavljal z enigmatičnim imenom Veš slikar svoj dolg, sestavljala pa sta ga Alen Ožbolt in Janez Jordan. V.S.S.D. je deloval kot umetniški subjekt med letoma 1985 in 1995 in ustvaril relativno obsežen, predvsem pa za tiste čase radikalno izviren avtorski opus. Vrhunec njunega ustvarjanja je predstavitev na Beneškem bienalu (najprej l. 1993 v okviru sekcije Aperto in l. 1995 s samostojno razstavo v slovenskem paviljonu – beneški cerkvi Ateneo San Basso s projektom Slika slike II), ki pa je hkrati pomenila tudi zadnje skupno delo V.S.S.D., saj je v istem letu sledil njun razhod. Kustosinja razstave: Martina Vovk

V.S.S.D.: Pesek v oči, Galerija Equrna, Ljubljana, 1991

© Bojan Salaj

V Koloseju Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Dvorano slovenskega filma s projekcijo digitalne različice komedije Jebiga v režiji Mihe Hočevarja.

j7YgR5MRjfA

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo do 7. februarja potekala šesta edicija festivala in konference MENT Ljubljana. Letos se bo predstavilo 80 nastopajočih iz 26 držav (Dekmantel Soundsystem, Molchat Doma, Balkan Taksim, Black Country, New Road, Gnoomes, Neighbours Burning Neighbours, Ottone Pesante, Nemanja, Demolition Group, Malidah, Shekuza, Futurski, Wild Strings Trio...).

ypknY6nIDe0

Petek, 7. februar

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 19.00 koncert ob izidu zbranih pesmi za otroke Svetlane Makarovič Pesmi muce potovke, ki je izšla konec lanskega leta pri založbi Sanje, prinaša pa izbor otroških pesmi, ki ga dopolnjujejo ilustracije 32 slovenskih ilustratork in ilustratorjev. Nastopili bodo: Brane Vižintin, Joži Šalej, Ivan Peternelj, Jadranka Juras, Janja Majzelj, Matevž Müller, Anja Novak, Katja Povše, Polonca Kores, Nina Skrbinšek, Martina Maurič Lazar in Boštjan Sever.

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Lare Papov in Rebecce Reja, v Kapsuli pa se bo predstavila Ana Lucija Šarić. Kustosinja razstav: Nina Skumavc

© Rebecca Reja

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera Verdijeve opere Simon Boccanegra, zgodbe o junaškem, toda plebejskem pomorščaku, ki je po volji ljudstva postal dož Genove sredi 14. stoletja. Razklan med bremenom lastne zgodovine – muči ga predvsem izguba hčerke, ki jo pod imenom Amelia Grimaldi najde šele po 25 letih - in političnimi ambicijami svojih nasprotnikov, se Boccanegra odloči poiskati novega zaveznika v podobi svojega bodočega zeta Gabrieleja Adorna, ki mu je Amelijina roka obljubljena v zameno za pomoč pri porazu uzurpatorjev Boccanegrove vladavine. Režija: Arnaud Bernard, dirigent: Francesco Rosa

© Tiberiu Marta

Sobota, 8. februar

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 16.00 zaključek 12. festivala Bobri s premiero gledališkega dokumentarca za otroke od 5. leta dalje Nebo nad menoj. Režiser in avtor koncepta: Tin Grabnar, avtorji besedila: Tin Grabnar, Tjaša Bertoncelj, Tadeja Pungerčar