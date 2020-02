Kam brezplačno na slovenski kulturni praznik?

Izbor kulturnih dogodkov

Arven Šakti Kralj Szomi

Ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju bodo kulturne ustanove na stežaj odprle svoja vrata ter pripravile pester program prireditev za vse generacije. Prešernov dan ob obletnici smrti največjega slovenskega pesnika se kot praznik slovenske kulture praznuje že od leta 1945, državni praznik je od leta 1946, dela prost dan pa je od leta 1991.

Ljubljana

V Veliki čitalnici NUK bo od 9.00 do 15.00 na ogled priložnostna razstava izbora rokopisov in tiskanih izdaj Zdravljice dr. Franceta Prešerna.

V Slovenski filharmoniji bo ob 10.00 in 12.00 tradicionalni koncert Slovenskega tolkalnega projekta (SToP) ob slovenskem kulturnem prazniku.

V Podhodu Ajdovščina se bo ob 11.00 začel voden ogled po lokacijah BIO 26.

V Galeriji ZDSLU bo ob 11.oo potekalo vodstvo po fotografski razstavi Dekle jesenske nebine in pogovor z umetnico Arven Šakti Kralj Szomi.

Na Prešernovem trgu bo ob 12.00 potekal tradicionalni recital Prešernove poezije pred Prešernovim spomenikom v organizaciji Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

V Kinodvoru bo ob 13.15 na ogled film Oroslan v režiji Matjaža Ivanišina.

V Slovenskem etnografskem muzeju bo od 10.00 do 14.00 potekal Odprti mikrofon (obiskovalci vabljeni k branju Prešernove poezije), ob 15.00 pa bodo odprli razstavo Ravenski pust: Pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih, ki jo bo popestrilo pustno rajanje pred muzejem.

V MGLC bodo ob 15.00 po razstavi Iz zbirke nagrajencev bienala: premene v kanonu, vodili avtorji razstave: Nevenka Šivavec, Breda Škrjanec in Gregor Dražil.

V Kinu Šiška bo ob 16.00 premiera gledališkega dokumentarca Nebo nad menoj, ki je nastal v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, Slovenskega mladinskega gledališča, Univerze v Ljubljani in Centra urbane kulture Kino Šiška. Režiser in avtor koncepta: Tin Grabnar, igrata: Lovro Finžgar in Anita Gregorec.

V Mini teatru bo ob 17.00 na ogled predstava Stara Ljubljana - mehanične lutke, ki se osredotoča na Ljubljano 16. stoletja, ko je bilo srednjeveško življenje v mestu zelo burno in dinamično. Režija: Robert Waltl, igra: Tadej Pišek

V Švicariji bo od 13.00 do 19.00 potekal Dan odprtih vrat umetniških ateljejev, ob 17.00 Strip v živo: Rdeči alarm Tomaža (živa uprizoritev legendarnega stripa, ki jo v temni dvorani, ob projekciji na velikem platnu in spremljavi zvočnih učinkov v živo snujejo in izvajajo spikerji in tehniki Radia Študent). Zgodba prikazuje surovost ljubljanskega punkerskega podzemlja osemdesetih let in soočanje s spomini na to obdobje nekaj desetletij kasneje. Odzvanjali bodo hrupni kitarski zvoki ter boleči in bolj veseli spomini na mladost, polno usnjenih jaken, raztrganih kavbojk, železnih zakovic, kozlanja in fehtanja za drobiž. Strip sta za živo predvajanje priredila Peter Kuntarič in Pia Nikolič. Dan bodo ob 19.00 zaključili s koncertom skupine Brencl Banda.

V Slovenski kinoteki bo ob 20.00 potekal 3. večer plesnih filmov po izboru Matjaža Mraka, ki ga bo zaznamovala raznorodna filmska govorica, v kateri spregovori nova generacija ustvarjalcev, ki jo zaznamuje neposreden stik človeka s sočlovekom in/ali z naravo. Gre za eksperimentalno in raznorodno produkcijo, ki se giblje v razponu od filmskih skic do daljših in tehnično zahtevnejših sekvenc.

Maribor

V UGM Studiu bo ob 11.00 potekalo vodstvo po razstavi Karmen Čorak in Andreja Brumna Čopa z Andrejo Borin, ob 12.00 v UGM vodstvo po razstavi Mete Grgurevič s Simono Vidmar, v UGM Kabinetu ob 13.00 vodstvo po razstavi Ivan Kos in njegova mojstrovina - Deklica z oranžo z Mojco Štuhec, v UGM Šopu pa ob 16.00 pogovor s slikarko Slađano Matić Trstenjak, ki ga bo vodil Jure Kirbiš.

Nova Gorica

Na Malem odru SNG bo ob 11.00 na ogled predstava za otroke Antonton Grigorja Viteza v režiji Tijane Zinajić.

Kranj

V Layerjevi hiši bo od 10.00 - 12.00 potekal Urbani sprehod po kulturni četrti Kranja in voden ogled Layerjeve hiše, v okviru katerega bodo odprli razstavo Doroteje Dolinšek S soncem sinhrono [Prva faza] v Galeriji Stolpa Škrlovec in ulično razstavo kolažev Gala Grobovška Konec otroštva, ob 14.00 pa bo nastopil Terrafolk Violin Duo: Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev bo ob 13.00 predstavitev pesniške zbirke Tišina v motni poletni noči nagrajenca Prešernovega sklada Jureta Jakoba. Ob 17.oo sledi sprehod z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci in ogled razstave Portreti Prešernovih nagrajencev 2020. Srečanje se bo nadaljevalo ob 18.00 v Prešernovem gledališču Kranj, kjer bo pogovor z nagrajenci vodila Patricija Maličev.