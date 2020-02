Mladi ženski, ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada

Ruski film Prekla o dveh mladih medicinskih sestrah Iji in Maši, ki ju poveže tragični dogodek

V Kinodvoru bo 12. februarja ob 20.00 premiera ruskega filma Prekla v režiji Kantemirja Balagova, ki je na festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljšo režijo v sekciji Posebni pogled ter vodomca na Liffu. Intimna drama prikazuje tesno prijateljstvo med mladima ženskama, ki iščeta smisel in upanje v ruševinah povojnega Leningrada.

Piše se leto 1945. Po enem najhujših obleganj v svetovni zgodovini je Leningrad v ruševinah, sredi nastalega razdejanja pa se ljudje še vedno borijo za preživetje. Mladi medicinski sestri Ija in Maša, ki ju poveže tragični dogodek, v tej zmedi skupaj iščeta smisel in upanje, ko skušata med razvalinami na novo zgraditi svoji življenji.

"Moji junakinji je razdejala strašna vojna – tako kot mesto, v katerem živita. Leningrad je pretrpel eno najhujših obleganj v zgodovini vojskovanja. Zgodba pripoveduje o teh dveh ženskah ter o ljudeh, ki jih srečata v Leningradu, o ovirah, ki jih morata premagati, pa tudi o tem, kako z njima ravna družba. Vojna ju je duševno pohabila in kar nekaj časa bo trajalo, da se bosta spet naučili živeti normalno življenje.

Zanimajo me usode žensk, predvsem tistih, ki so se bojevale v drugi svetovni vojni. Sodeč po podatkih je bila to vojna z največjim številom ženskih udeleženk. Kot umetnik bi rad našel odgovor na vprašanje: kaj se z osebo, ki naj bi dajala življenje, zgodi po tistem, ko je občutila grozote vojne? Moj glavni navdih je bila knjiga Vojna nima ženskega obraza Nobelove nagrajenke Svetlane Aleksijevič. Knjiga mi je odprla povsem nov svet. Spoznal sem, kako malo sem vedel o vojni in o vlogi žensk v njej. Posledice vojne čutimo v prostorih, kjer se zgodba odvija, v barvni paleti filma in – kar je najpomembnejše – v usodah naših junakinj. Pomembno se mi je zdelo, da posledice vojne pokažem na človeških obrazih, očeh in telesih, ne le na zapuščenih in uničenih zgradbah. Beseda prekla na prvi pogled opisuje telesne lastnosti in videz naše glavne junakinje Ije, ki je zelo visoka ženska. A mislim, da film bolj govori o okornosti, s katero liki izražajo čustva – nerodni so, po vojni se učijo znova živeti, in to je zanje zelo težko", je zapisal režiser.

Kantemir Balagov se je rodil leta 1991 v Nalčiku na severu Kavkaza. Svoj prvi celovečerec Bližina (2017) je posnel pod mentorstvom Aleksandra Sokurova in zanj prejel nagrado FIPRESCI v programu Posebni pogled festivala v Cannesu. Dve leti pozneje je bil tam premierno prikazan in nagrajen tudi režiserjev drugi celovečerni film Prekla.

9KtvC9-UN5Y