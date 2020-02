Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo NUK2ZDAJ. Tipografske vizije študentov NTF UL, razstavo fotografij Boruta Krajnca z naslovom Pritisk, mednarodni festival flamenka Bi flamenko, ki ga bo odprla premiera plesne predstave Urške Centa ENO - ONE, Noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex, premiero enoosebne gledališke igre Roka Vilčnika – rokgreja Večja od vseh, koncert norveškega dua Aiming For Enrike.

Četrtek, 13. februar

V Plečnikovem hodniku NUK Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo NUK2ZDAJ. Tipografske vizije študentov NTF UL, ki je nastala v sodelovanju z Oddelkom za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (UL NTF). V okviru predmeta Ustvarjalna tipografija so povabili 15 slovenskih in dve gostujoči študentki, da oblikujejo lastne predloge pisav za Narodno in univerzitetno knjižnico. Pod mentorstvom doc. dr. Naceta Pušnika je tako nastalo 17 izvirnih tipografij, v katerih so študenti ujeli svoje vizije ustanove, kjer se stoletja tradicije prepletajo z novimi informacijskimi trendi – kot tudi svoje lastne odgovore na vprašanje, kaj in kakšna naj bo sodobna knjižnica.

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Nova generacija grafikov v ZDSLU, na kateri se bodo predstavili: Miha Erič, Anita Indihar Dimic, Natalija Juhart, Alja Košar in Miha Perčič.

Alja Košar, brez naslova, 2018

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Boruta Krajnca z naslovom Pritisk, zadnji del zaokrožene celote, ki ga sestavljata še dve fotografski seriji: Praznine (2004–2008), ki obeležuje redke trenutke praznosti oglasnih površin in Politika (2012–2014), fotografski zapis populistično zastavljene predvolilne kampanje trenutnega predsednika države, zajet v medij večnega koledarja. Fotografska instalacija Pritisk pokriva tematiko delovanja medijev, osredotoča pa se na naslovnice vodilnih slovenskih tiskanih dnevnikov, a s ključno razliko. Nenavadne naslovnice, ki so se pričele pojavljati leta 2016, namreč vsebujejo oglasna sporočila, ki zasedajo celoten prostor najbolj izpostavljenega dela časopisa – njegovo prvo stran.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 19.30 v okviru cikla Nova svetloba/Kino-uho: Georges Méliès predvajali restavrirani verziji filmov Pustolovščine Robinsona Crusoeja (1902) in Pravljična dežela (1903), ki ju bo na klavirju spremljal kinotečni hišni pianist Andrej Goričar. Projekcijo bo pospremilo tudi živo branje zgodb obeh filmov.

Petek, 14. februar

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 19.00 odprli mednarodni festival flamenka Bi flamenko s premiero plesne predstave Urške Centa ENO - ONE, ki govori o ženski in njenem iskanju svobode in soobstoja, ki si z drugimi ženskami deli isto telo, prostor in čas. Ob 20.00 bo sledil koncert kitarista Rafaela Riquenija, ki bo izvajal klasičen repertoar flamenka, ki zajema zvrsti, kot so soleá, bulería in tango.

Urška Centa: ENO - ONE

V Stolpu Škrlovec Kranj bo ob 20.00 premiera enoosebne gledališke igre Roka Vilčnika – rokgreja Večja od vseh, ki je bila na 48. tednu slovenske drame nominirana za Grumovo nagrado. Protagonistka je Pikapolonica Zmagoslava Marjetica Nogavička – torej Pika Nogavička. Ta je za razliko od legendarne otroške junakinje zgodb Astrid Lindgren "zrasla". Prav odraščanje je osrednja tema drame, vključno z otroškimi sanjami, razočaranji, s telesnimi spremembami in socialnimi obveznostmi. V svetu, ki nas sili v uniformiranost, je Pikino življenje kot svetla luč v temnem tunelu. Njena drugačnost, nesprejemanje togih družbenih pravil in predvsem ohranjanje otroškosti so nam lahko v pomoč, ko se nam zdi, da ne moremo živeti drugače. Režija: Alen Jelen, igra: Vesna Slapar

V Kinodvoru Ljubljana bo potekala Noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. Ob 19.00 bodo predvajali film Velika požrtija italijanskega mojstra provokacije Marca Ferrerija. Ob 21.45 bo sledil film Strasti v režiji Chucka Vincenta, ki je leta 1986 z več kot 100 tisoč gledalci podrl vse rekorde in še danes velja za enega najbolj gledanih filmov v Sloveniji. Za konec pa bo ob 23.45 sledila še klasika gejevske erotike, igrivi, sanjavi in poletno ležerni film Fantje v mivki broadwayskega plesalca in koreografa Wakefielda Poola.

Velika požrtija

Sobota, 15. februar

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 17.00 v okviru festivala Bi flamenko premiera predstave Anje Mejač Prostor med nama je najin odnos, v kateri se poglablja v stik tradicionalne simbolike bikoborb z razmišljanjem o sprejemanju in predaji človeški naravi, ki v organski svet odnosov riše anorganske meje. Ob 19.00 bo sledila predstava Vanese Aibar Kača, v kateri nas sooči s svojim odnosom oz. razumevanjem pomena kače tako v mitologiji kot v "vsakdanjosti", v razmerju med spoloma, še najbolj pa v plesu, ob 21.00 pa koncert Slagwerk Den Haag & Eduardo Guerrero ¡Klick-Pluck-Planta-Tacón-Click-Tap-Clack!

Anja Mejač: Prostor med nama je najin odnos

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil norveški duo Aiming For Enrike, ki se je na začetku uveljavil kot nojzersko eksperimentalni projekt, danes pa sta se prelevila v pravo supersonično klubsko tehnoidno doživetje. Predstavila bosta zadnji album Music for Working Out, za ogrevanje pa bo poskrbela hrvaška skupina RØLØ.

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil avstrijski psihedelični rock trio Johnny & The Rotten. Za ogrevanje bodo poskrbeli domači psihedelični rockerji Ingrit Schüller.

