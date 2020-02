Direktorica Slovenske filharmonije noče s položaja

Minister Poznič ji je ponudil možnost častnega odhoda, na kar so se zaposleni odzvali z večinsko podporo direktorici

Slovenska filharmonija v Ljubljani

© Petar Milošević / WikiCommons

Saga o predčasni razrešitvi direktorice Slovenske filharmonije, Marjetice Mahne, se še kar nadaljuje. Minister za kulturo, Zoran Poznič, je direktorico k razrešitvi s položaja prvič pozval že julija lani, ponoven poziv pa je sledil decembra. Po ustanovitvenem aktu zavoda morata svet in strokovni svet pred sprejemom sklepa o razrešitvi podati tudi svoje mnenje. Direktorica ima nato možnost, da se v 30 dneh izjavi o razlogih, kar je ta teden tudi storila.

V odgovoru ministrstvu je zavrnila stališče, da "še niso izvedeni vsi ukrepi iz revizije za odpravo nepravilnosti prejšnjega vodstva", poroča STA. Mahne trdi, da so v enem letu njenega delovanja izvedli vse od 39 skupin zahtevanih ukrepov in odpravili nepravilnosti. Po zagotovilih direktorice so uredili: "Finančno poslovanje, avdicije, plačilo povečanega obsega dela glasbenikov in pevcev, register osnovnih sredstev, upravljanje z državnim premoženjem." Nadzor nad porabo javnega denarja pa naj bi bil popoln. Na ministrstvu ji očitajo tudi to, da je namesto nje nekatere odločbe podpisoval njen pomočnik, za kar naj bi mu direktorica dala polna pooblastila, ki pa niso bila zapisana. Marjetici Mahne se zdi, da to niti ni potrebno.

Ali očitane postopkovne pomanjkljivosti ministrstvu res dajejo pravno podlago za razrešitev direktorice?

Ena od spornih točk je bila tudi nabava opreme, ki naj bi jo direktorica odobrila pred pridobitvijo soglasja sveta zavoda. Po njenih besedah naj to ne bi bilo potrebno, saj je bil svet z nabavo opreme seznanjen in jo je v letnem poročilu tudi potrdil. Vse očitke zato zavrača kot, "neresnične, nedokazane in pavšalne". Kot je povedala za STA, je prepričana, da očitane postopkovne pomanjkljivosti ministrstvu ne dajejo pravne podlage za njeno razrešitev in zagotavlja, da ima popoln nadzor nad rabo javnega denarja.

Celoten postopek razrešitve naj bi se po njenem začel zaradi zahteve odvetnika, ki brani dolgoletne protipravne privilegije nekdanje pevke v Zboru Slovenske filharmonije, za kar naj bi imela tudi pisni dokaz. Poziv k razrešitvi pa naj bi se zgodil: "Po tajnem sestanku treh članov sveta v kabinetu ministra - Borisa Renerja, Igorja Teršarja in Mojce Menart." Ob tem pa naj bi ignorirali ponoven dvig prodaje abonmajev, ki ji je uspel kljub dolgoletnem padanju.

Minister Poznič ji je ponudil možnost častnega odhoda, na kar so se zaposleni odzvali z večinsko podporo direktorici. Svet in strokovni svet Slovenske filharmonije pa sta ji po tem novembra izrekla nezaupnico in jo pozvala k takojšnjemu odstopu, "med drugim tudi zaradi onemogočanja dela umetniškega vodje in pomočnika za orkester Klemna Hvale, proti kateremu je sprožila razrešitev".

