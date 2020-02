REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zeru bosta ob 1. obletnici oddaje Keep It Rollin gostovala brazilski drum'n'bass duo Alibi in MC Fava iz Nemčije, eden izmed vidnejših članov kultne založbe Hospital Records, v Dvorano Gustaf prihajajo The Clamps iz Francije, v Božidarja pa Mozhgan Shariat.

Mozhgan

Petek, 14. februar

(17.00): Big Nose Ljubljana: Big Nose Sessions (Ubu)

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Valentine's special (Woo-D)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Ljubavne priče (Levanael)

4VL6PJtHmng

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (2 Big 4 the Village)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: 2 Years Keep It Rollin (Alibi, MC Fava, Fornax, Sari, Kian, Klepetz)

ALgRHaLeo1A

(22.00): Wetrinsky Maribor: Psy Valentine (Panchakshara, Bang Bangal, Shanti Shambo, Mada Poka)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Akcija (The Clamps, Gloom b2b Deltaphoenix, Spencah b2b Fake ID, Nukleus b2b Dominus Diaboli, Aggressive Jean, NeoShock Dnb)

mhweScjNkpE

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD (Arena: Sanja, Alex Ranerro, Teo. Bar: Symann & Ulix; VJ: 5237)

n7WZRPe8YGU

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pijani Kupidon (DJ Ilas, Babsi Adler, House of Dynasty)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Ljubljana: Versus (Shekuza vs deep3p)

yNJ6uk2KjgU

(23.00): Božidar Ljubljana: Božidar w. Mozhgan (3-urni DJ set + Stasa)

apQpGDUxcVA

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Noir (DJ set)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Blast of Love (Domi, Limenix, Levis, Markizio, Sale Iliev, Skipper, Thomas)

Sobota, 15. februar

(22.00): Mostovna Nova Gorica: Neurologia Presents: DMGD MVMNT Night (Lel Dnb, Rain Dnb, Shredder, Wocal, Fake ID B2B Run N Bass)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Party Bugatti "Winter Edition" (DJ Komica, YNG Firefly, EL Kolega, Sojcha Boi, DJ Žbogar)

(23.00): Food Porn Ljubljana: Who Am I? / Valentine LTD 150 /Ekskluzivna Zabava v maskah (Alexserra, Suano, Barbs)

(23.00): K4 Ljubljana: Beats & Butter Vol. 1 (Beats & Butter floor: Mike Vale, Tim Urbanya. Sisa floor: Urban Pfeifer, Kris J)

mO_nMEDpTJ4