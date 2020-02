AntiValentinovo

Dvodnevni festival tik pred komercialnim praznikom

Let 3

V ljubljanski Cvetličarni bo 12. in 13. februarja potekala druga edicija koncertnega dogodka AntiValentinovo, na katerem bodo med drugim nastopili Let 3, PeterParadox, Vatra, Niet in Paraf.

Prvi dan se bo začel s performansom Petra Mlakarja, ki bo predstavil projekt PeterParadox. Sledili bodo nastopi mlade alter rock zasedbe Infected, super skupine Elevators z mešanico funky, acid jazz in jazz rock glasbe in hrvaške skupine Vatra, ki je z desetimi albumi dosegla skorajda kultni status. Večer bo zaključila provokativna reška skupina Let 3, ki je pred kratkim v duetu s Terezo Kesovija posnela komad Sam u vodi.

38TL66KNZ2Y

oS008A7jgXs

Drugi dan bo odprl koncert kolektiva TMS Crew, ki ideje črpa iz hip hopa, rocka, funka, reggaeja, jazza, leta 2013 pa posname prvi album Kdo miži. Sledil bo nastop punk skupine Niet, ki se je po nekajletni pavzi ponovno zbrala in odpravila na koncertno turnejo, za zaključek pa bo poskrbela kultna reška skupina Paraf, ki velja za ključne akterje punk in novovalovske eksplozije, tokrat pa bo prvič nastopila v originalni prvi in drugi postavi benda.

pwo3MA2FTRw