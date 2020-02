Ženska, ki pleše

Ena najvidnejših ustvarjalk flamenka pri nas, Urška Centa, bo na mednarodnem bienalnem festivalu Bi flamenko predstavila odrski projekt o ženski in njenem iskanju svobode ter soobstoja z drugimi ženskam

© Andrej Lamut

Predstava ENO – ONE mlade in prodorne ustvarjalke v pestrem polju sodobnega flamenka, Urške Centa, je predstava o ženski in njenem iskanju svobode in soobstoja. Z drugimi ženskami si deli isto telo, prostor in čas. Z njimi gradi ENO, ONE pa se zrcalijo v njeni ednini. Njeni koraki so skupni koraki, njena misel je misel neštetih in njeno krilo je polje, na katerem lahko obstaja samo skupaj z njimi. V svoji enovitosti razvija dvojno osebnost, umerjeno po dvojnih merilih, ki gradijo dve plasti resnice spola, telesa, družbene vrednosti. Vse dokler njenega občutka pripadnosti ne preseka slutnja individuuma in vseh njenih por ne naseli vonj svobode. Predstavo ENO - ONE skozi preprostost odrske prezence nastopajočih gradi gibalna govorica flamenka, ki se radovedno druži s formo sodobnega plesa in urbanega zvoka.

Urška Centa kot solistka v flamenku zastopa sebe, svojo dvojnost in svoje prebliske, s katerimi si pot do sebe išče skozi drobljenje pravil, ki jih postavlja tradicija flamenka, in se podaja v prvinski ustvarjalni svet, v katerem ima intuicija prednost pred razumom. Gibalni izraz še vedno išče v očitni povezanosti giba flamenka z nastankom glasbe. Tudi zato telesni znaki flamenka: udarci nog, tleskanje, ploskanje, dih in glas služijo kot glasbeni inštrument, s katerim soustvarja glasbeno kompozicijo.

ENO – ONE je plesalkina podoba, ki je nedeljiva z zunanjim svetom, njeno prelamljanje giba in besede, a si ne prizadeva rekonstruirati vprašanj smisla, temveč odgovoriti na nagovor vseh, ki skupaj z njo (v)stopajo v dialog, v katerem še vedno ostaja ona – neskončno (p)osebna, nenavadna, eterična, enigmatična, fluidna, skrivnostna, magična. Ženska, ki pleše.

Premiera predstave bo v petek, 14. februarja v Cankarjevem domu, v okviru drugega mednarodnega bienalnega festivala Bi flamenko, ki bo k nam pripeljal koncerte in predstave mednarodnih ustvarjalcev flamenka. Predstava bo otvorila festival, zatem pa jo bo mogoče videti še med 1. in 3. marcem v Kosovelovi dvorani v Cankarjevem domu.