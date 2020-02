Množični obisk snemalnih lokacij filma Parazit

Po veliki zmagi južnokorejske satirične srhljivke Parazit režiserja Boonga Joon-hoja na letošnjih oskarjih so na lokacijah, kjer so film snemali, zaznali izjemen porast obiska. Iz prodajalne pizz so celo sporočili, da so po nedeljski razglasitvi oskarjev podvojili zaslužek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Film Parazit, ki predstavlja čudovito nepredvidljivo družinsko tragikomedijo o neizogibnem konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, je prejel kar štiri oskarje - za najboljši film, za režijo, za najboljši izvirni scenarij (Bong Joon-ho, Han Jin-won) in za najboljši mednarodni film. Postal je tudi prvi neangleški film, ki mu je v zgodovini podeljevanja nagrad uspelo pobrati glavne oskarje.

Vse od podelitve vlada v Južni Koreji izjemno navdušenje, številni Korejci in turisti pa obiskujejo filmske lokacije. Lastnica prodajalne Sky Pizza v južnem Seulu, ki premore zgolj deset sedežev, je dejala, da so v tem tednu podvojili prodajo. Potožila pa je, da se jim je zaradi izjemnega povpraševanja celo pokvaril aparat za peko pizz.

Na mestni upravi po pisanju AFP razmišljajo celo o tem, da bi v skladu s "fenomenom Parazit" na lokalni turistični strani tudi posebej predstavili štiri odmevne snemalne lokacije. Poleg prodajalne pizz je to še supermarket Pig Rice, kjer Kimovemu sinu prijatelj ponudi dobro plačano delo zasebnega inštruktorja pri družini Park.

Tudi lastnik trgovine je zadovoljen, da je njihova trgovina po zmagi na oskarjih postala slavna. Je pa opomnil na bojazen tamkajšnjih prebivalcev, da četrti zaradi priljubljenosti v prihodnje ne bodo želeli razvijati, še navaja AFP.