Dokumentarec o preminulem pevcu skupine KUD Idijoti

Slovenska premiera biografskega filma o Branku Črnacu - Tusti

© Anamarija Vartabedijan

V Slovenski kinoteki bo danes, 17. februarja ob 19.00 premiera glasbenega dokumentarca Tusta v režiji Andreja Korovljeva. Gre za čustven in angažiran biografski film o leta 2012 preminulemu Branku Črnacu - Tusti, znamenitemu pevcu puljske punk skupine KUD Idijoti. Na premieri bodo tudi režiser Andrej Korovljev, producent Nenad Puhovski, člani skupine Diego Bosusco Ptica in Nenad Marjanović Fric, Zoran Predin in Igor Vidmar, ki je organiziral nastop skupine Ramones, kjer so kot predskupina nastopili KUD Idijoti.

V dokumentarnem filmu o priljubljenemu glasbeniku spregovorijo člani vseh postav KUD Idijoti, vidni rock kritiki in glasbeniki z nekdanje jugoslovanske scene, med njimi Zoran Predin in Damir Urban, ter Črnacova družina, prijatelji in delavci iz ladjedelnice Uljanik. "Tako iskrena in osebna pričevanja zaokrožujejo zgodbo o človeku, ki je s svojim življenjem in stališči vplival na ljudi in njihovo družbeno zavest," so zapisali ob filmu.

Prvi del filma predstavlja nepričakovani preboj puljske zasedbe na glasbeno sceno, drugi pa je posvečen omejevanju aktivnosti punk sestava v obdobju vojne in širjenja nacionalističnega duha na Hrvaškem. KUD Idijoti so kljub težkim časom ostali zvesti svojim idealom in veljajo za prvo hrvaško skupino, ki je po razpadu Jugoslavije nastopila v Srbiji. Še danes njihov koncert v beograjski Hali sportova leta 2000 velja za legendarnega, piše v sporočilu za javnost.

V zaključku filma se je režiser Korovljev osredotočil na zadnja leta Črnacovega življenja skozi izpovedi bližnjih, tako da bodo imeli gledalci priložnost spoznati tudi glasbenikovo manj znano, zasebno plat.

Skupini KUD Idijoti se je Črnac pridružil leta 1985 in je bil zelo pomemben pri uveljavitvi skupine. Z njo je sodeloval od prve male vinilne plošče Bolje izdati ploču nego prijatelja leta 1987 preko albumov Bolivia r'n'r, Mi smo ovdje samo zbog para, Glupost je neuništiva in Tako je govorio ZaraTusta iz 90. let do zadnjega albuma skupine Remek-djelo iz leta 2001. Večina njihovih zgodnjih plošč je izšla pri slovenskih založbah, v Sloveniji pa je skupina tudi pogosto nastopala, med drugim kot predskupina ameriške punk zasedbe Ramones leta 1994.

Črnacu so leta 2011 diagnosticirali raka. Zaradi bolezni je ostal brez glasu. Med njegovim zdravljenjem so po Hrvaški in tudi v Sloveniji organizirali dobrodelne koncerte, da bi glasbeniku pomagali zagotoviti draga zdravila, ki jih je potreboval po kemoterapijah. Umrl je 14. oktobra 2012, star 57 let.