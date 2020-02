Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo pregledno razstavo del študentov Unikatnega oblikovanja/steklo in keramika Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, razstavo Hrvaške otroške igrače med tradicijo in sodobnostjo iz Etnografskega muzeja Zagreb, premiero tragedije Očiščenje finsko-estonske pisateljice in dramatičarke Sofi Oksanen, razstavo Poglej lisjaku v oči...slikarskega tria Divji v srcu, prvo epizodo tretje sezone Improvokacij, v okviru katere bodo gostili predstavo v obliki triptiha Janeza Janše z naslovom B.O.G.

Četrtek, 20. februar

V Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 18.00 odprli pregledno razstavo del študentov Unikatnega oblikovanja/steklo in keramika Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani z naslovom Poti. Razstavljena dela prikazujejo svež in inovativen pristop k oblikovanju stekla in keramike. Zajemajo področje, ki sega od skulptur do oblikovanja uporabnih izdelkov in vključujejo projekte, ki so že gostovali na razstavah v tujini, ali so bili izbrani med finaliste na mednarodnih natečajih.

© Maruša Mazej

V Slovenskem etnografskem muzeju Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Hrvaške otroške igrače med tradicijo in sodobnostjo. Na razstavi je predstavljenih okoli 300 otroških iz obsežne zbirke igrač, od tradicionalnih do sodobnih, ki jih hrani Etnografski muzej Zagreb. Med njimi so igrače, ki so jih izdelovali na začetku 20. stoletja, igrače, ki so nastale v obrtnih delavnicah, redke igrače iz hrvaških tovarn in igrače, ki so jih ustvarili hrvaški umetniki in oblikovalci. Avtorica razstave: dr. Iris Biškupić Bašić

V Galeriji Miklova hiša Ribnica bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Tihomirja Pinterja, ki je v preteklem letu za Likovno zbirko Galerije Miklova hiša poklonil preko 170 ročno izdelanih analognih srebroželatinskih fotografij iz cikla Umetnik v ateljeju, nastalih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Razstava vsebinsko stremi k aktualizaciji preteklega likovnega dogajanja v Ribnici, pri čemer v ospredje postavlja Ribniška likovna srečanja, ki so potekala med letoma 1979 in 1991. Srečanja slovenskih likovnih ustvarjalcev predstavljajo enega pomembnejših premikov, ki so vplivali na začetek kontinuirane galerijske in likovne dejavnosti v Ribnici, njihova zapuščina pa pomeni osnovo Likovne zbirke, ki jo še danes hrani in dopolnjuje Galerija Miklova hiša. Izbor razstavljenih del zaokrožajo portreti petindvajsetih umetniških ustvarjalcev, ki so se v preteklosti udeleževali likovnih srečanj in katerih dela se hranijo tudi v Likovni zbirki.

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila skupina Brina, ki bo predstavila tako avtorske kot tudi ljudske pesmi. Pred in po koncertu: DJ GlobaLuna (Radio Študent)

JRzXYFLPYQo

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.02 na ogled prva epizoda tretje sezone Improvokacij, v okviru katere bodo gostili predstavo v obliki triptiha Janeza Janše z naslovom B.O.G. Na začetku je bila beseda in Janez Janša jo uporabi, da se nam predstavi še v drugačni luči, kot ga poznamo. Tako obljublja. Potem smo na vrsti mi, njegovo občinstvo, da zasedemo pravo mesto v pravem trenutku v njegovi besedah in skupaj z njim obnovimo gibanje, ki nas pripelje nazaj do Njega. Vse to, da nam razpre politično v improvizaciji in improvizacijo v politki ter po-/do-kaže božanski izvor in status improvizacije ter njene politike.

Petek, 21. februar

V MGLC Švicariji Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo ambientalne videoinstalacije siXren (Verbum Medicinae) rezidenčne umetnice Agnes Momirski, ki jo bo pospremil tudi istoimenski performans. Umetnica se navdihuje pri starodavnih načinih izvajanja t. i. zdravilne retorike in raziskuje psihoaktivne učinke starodavnih verbalnih in zvokovnih formul, ki so se uporabljale v zdravilnih ritualih. Te formule nato abstrahira in povezuje v matrico sodobnih zvokov. Delo siXren (Verbum Medicinae) je nastalo v sodelovanju z beepblipom (zvok) in Brino Vidic (vizualno oblikovanje in kostumografija). Kustos razstave: Miha Colner

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Poglej lisjaku v oči...slikarskega tria Divji v srcu (Aleksij Kobal, Silvester Plotajs-Sicoe, Jurij Kalan), ki se mu je pridružil slikar Matej Čepin. Čeprav imajo dela razpoznaven osebnostni podpis, se slogovne raznolikosti in posamezni pristopi povežejo v enovito slikarsko okolje, iz katerega izžareva umetniška strast. Samosvojo in edinstveno neformalno skupino, zavezano figuraliki, združuje zavest o moči slike, prepričanje v poslanstvo podobe in značilna uporaba barv, motivov in kompozicij, ki spletajo pripovedi, vlečejo v globine, držijo na površini ali izstrelijo v prostor.

© Borut Krajnc

V SLG Celje bo ob 19.30 premiera tragedije Očiščenje finsko-estonske pisateljice in dramatičarke Sofi Oksanen. Ostra, bridka in kruta drama govori o ceni preživetja v razčlovečenem in krutem represivnem sistemu, o ljubezni, izdaji in žrtvovanju, ki zastavlja vprašanja o intimnih odločitvah posameznika in politični odgovornosti v represivnih režimih. Režija: Jari Juutinen

© Uroš Hočevar

V MKC Pri Rdeči ostrigi Škofja Loka bodo ob 21.00 na Ostrigini metalurgiji nastopile domače skupine Extreme Smoke 57, Carnifliate in Kreshesh Napitash.

iXmJnrUZytU

Sobota, 22. februar

V Gabrijelu Cerkno bo ob 22.00 na pustovanju nastopila primorska "trubaška" zasedba Dej še'n litro s predelavami znanih balkanskih napevov in avtorskimi skladbami, ki se naslanjajo na izročilo Balkana, a tudi na slovensko narodnozabavno glasbo, pop in jazz.

8LuMI_0wjbk