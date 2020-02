Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije

V Cankarjevem domu od 18. februarja do 8. marca

Stvaritev Jane Mršnik

Ali je oblikovalska razstava lahko intimno doživetje in razmislek posameznika? Ali virtualni pogled posamezniku lahko nadomesti socialna in fizična razmerja med ljudmi in njih do morebitnih različnih predmetov in ustvarjalnega sveta? Ta vprašanja in razmerja so izziv, ki ga z bienalno razstavo želijo izpostaviti v Društvu oblikovalcev Slovenije, ki se pod tokratnim naslovom MMXX sooča z razmerji med virtualnim in realnim. Oblikovalska razstava se spremeni v oder, ki jasno (ra)zmeji zunanji svet od notranjega, v kateri kot glavni igralec nastopa oblikovanje v vseh svojih manifestacijah; od intimnega sveta do prisotnosti končnega v realnosti uporabnikov.

"Letos se razstava seli v polje virtualnega sveta, ki je postal v veliki meri današnja realnost, ta pa se prepleta z vizionarsko mislijo oblikovalca in hkrati predstavlja okolje dialoga posameznika z umišljenim, zamišljenim in dejanskim svetom. Proces atomizacije družbe je pripeljala do neslutenih distanc med posameznikom in okoljem, ki je, kot pravi Bauman, en velik, črn zabojnik, poln zavrženih predmetov," razstavljalci zapisali v predstavitvenem besedilu.

"V teh enigmatičnih okoliščinah, ki jih živimo danes, se postavlja vprašanje, zakaj in komu je sploh namenjena ta razstava? Izzive našega poklica skušamo predstaviti v črni, skromni kocki dimenzij 4x4x4m. Njeni temelji izhajajo iz (pra)davnin, sledijo pa tudi razvoju mesta, ter v njem označujejo nastanek kulturne institucije Cankarjev dom in v njej razstavne lokacije – zdaj za enomesečno prisotnost oblikovalskih razmislekov. Kje so meje črne kocke? In kaj želimo uzreti, ko pogledamo skozi kukalo. Samo osebna izkušnja pogleda vam bo odpečatila ‘črno skrinjico’ polno oblikovalskih stvaritev, skic, idejnih osnutkov ali dokončanih projektov," so dodali.

Razstava DOS si iskreno želi odpreti nekoliko zamrlo in široko polje iskrenih debat. Brez paradigme formalnih pooblastil. O dejanskem in virtualnem, o smislu in ne-smislu, od presežkov intelektualizma do širjenja populizma, o morali in etiki, ali celo o koronavirusu.

Društvo oblikovalcev Slovenije v svojo bienalno predstavitev vključuje in predstavlja svoje aktivne člane, ob njih se pa bodo kot gostje predstavili tudi nekateri vidni predstavniki s področja produktnega oblikovanja, saj napovedujejo tudi najmlajšo generacijo študentov ALUO, ki se bo predstavila na razstavi Reci NE! Gre za razstavo z okoljevarstveno noto.

"Razstava Reci NE! izdelkom za enkratno uporabo prikazuje idejne predloge in rešitve, ki so nastali v okviru projekta ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) z naslovom Inovativne rešitve za zmanjševanje količine embalaže, s poudarkom na problematičnih embalažnih izdelkih za enkratno uporabo. V okviru projekta so udeleženci skušali poiskati rešitve, na inovativen način in v duhu krožnega gospodarstva Raziskave so pokazale, da stanje ni izbira potrošnikov, temveč le trgovcev in proizvajalcev. Potrošniki so odprti za bolj zelene rešitve. Z idejnimi predlogi želimo tako trgovce in potrošnike nagovoriti in spodbuditi k spremembam obnašanja in delovanja. Potrošnike, torej vsakega izmed nas, vabimo k osebnemu razmisleku o lastnih nakupnih navadah in samoizpraševanju, ali morda lahko res kaj naredimo tudi drugače," so zapisali.