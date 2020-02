Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo premiero dokumentarnega filma Požig, ki je nastal ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu, premiero tragedije Kliči M za Macbetha, ki je nastala po Macbethu Williama Shakespeara v režiji Matjaža Pograjca, premiero predstave Oliverja Sacksa Muzikofilija (Zgodbe o glasbi in možganih) v režiji Ivane Djilas, otvoritev Festivala Fabula z Bernhardom Schlinkom, literarnim klasikom 20. stoletja.

Četrtek, 27. februar

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Zorana Mušiča z naslovom Obsojeni na upanje – risbe iz Dachaua iz leta 1945, ki bo na ogled v sklopu stalne razstave umetnosti 20. stoletja. Zbirko 23 risb je 20. julija 2016 v arhivu na tržaškem sedežu Vsedržavnega združenja partizanov Italije (VZPI-ANPI) povsem naključno našel tržaški zgodovinar in raziskovalec Franco Cecotti, še eno Mušičevo risbo iz taborišča pa so odkrili v arhivu Deželnega inštituta za zgodovino odporništva Furlanije - Julijske krajine v Trstu. Kustos razstave: Marko Jenko.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil elektro pop dvojec zalagasper, ki bo predstavil prvenec 4. Za ogrevanje bo poskrbel duo Younite, glasbeni projekt Ize Leskovšek in Jakoba Zlatinška.

gnDyad3HvH8

Petek, 28. februar

V Slovenskem mladinskem gledališču Ljubljana bo ob 19.30 premiera tragedije Kliči M za Macbetha, ki je nastala po Macbethu Williama Shakespeara. Skozi klasično zgodbo o obsedenosti z močjo, ki privede tudi do umora, je režiser Matjaž Pograjc ustvaril sodobno uprizoritev med dramsko predstavo in glasbenim koncertom, pri kateri se je spogledoval tudi z mojstrom grozljivke Alfredom Hitchcockom.

© Kseniija Mikor

V APT Novo mesto bo ob 20.00 premiera predstave Oliverja Sacksa Muzikofilija (Zgodbe o glasbi in možganih). Odgovoru na vprašanje o smislu človekovega bivanja, ki si ga že od nekdaj zastavljajo umetnost, znanost in filozofija, se je avtor najbolj približal v zgodbah o možganih in glasbi, ki jih je nesistematično zbiral vse od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Zgodbe o neverjetni terapevtski moči glasbe ter o vztrajnosti glasbenega spomina, ki se upira številnim možganskim poškodbam, sicer usodnim za avtobiografski, zgodovinski ali jezikovni spomin, namreč kažejo, da je glasba močnejša in nevarnejša, kot si sploh lahko predstavljamo, in da igra ključno vlogo pri razumevanju človeka, njegovih možganov in njegove zavesti. Režija: Ivana Djilas

© Barbara Čeferin

Na Malem odru SNG Maribor bo ob 20.00 premiera absurdno tragične komedije o norostih našega časa Pošta avtorja Roka Gregorja Vilčnika rokgreja, ki se odvija na poštnem uradu, ki je včasih služil kot komunikacijski center, danes pa je samo še eden od členov v verigi prenasičene potrošniške obsedenosti. Režija: Juš A. Zidar

© Damjan Švarc

Sobota, 29. februar

V SNG Opera in balet Ljubljana bo ob 19.30 premiera Verdijeve opere Luisa Miller po libretu Salvatoreja Cammarana, ki je nastal po drami Spletkarstvo in ljubezen Johanna Christopha Friedricha von Schillerja. V dramski podlagi sta Cammarana pritegnili zgodba, polna strasti, in neizbežnost, s katero protagonista drvita v tragični konec. Režija: Lutz Hochstraate, dirigent: David Švec

© Darja Štravs Tisu

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Festival Fabula z Bernhardom Schlinkom, literarnim klasikom 20. stoletja, in enim najbolj nadarjenih sodobnih nemških avtorjev. Njegov roman Bralec je Der Spiegel označil za enega največjih literarnih triumfov po Pločevinastem bobnu Günterja Grassa. Bralec je tudi prvi nemški roman, ki je osvojil lestvico najbolje prodajanih knjig The New York Timesa. Zadnji roman Olga sprva deluje kot klasični, velikopotezni zgodovinski roman, za katerega pa se kmalu izkaže, da mu tempo narekuje prebrisan avtor. Olga si v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju prizadeva za pravico do samoizpolnitve in ljubezni, čeprav njena doba in okoliščine temu nasprotujejo. Pogovor bo vodila Ksenija Horvat.

© Alberto Venzago

V Gabrijelu Cerkno bosta ob 21.00 nastopili dve jazzovski zasedbi: nemška Gorilla Mask in avstrijska Sketchbook Quartet, ki združujeta jazz z rockom in drugimi zvrstmi.

YSO9vskvu3s

Nedelja, 1. marec

V Mini teatru Ljubljana bodo ob 19.00 odprli 6. Festival Hiša strpnosti s projekcijo dokumentarca Čudežni goslač: Ćudež čudežev, ki pripoveduje zgodbo o enem najbolj priljubljenih muzikalov na Broadwayu. Režija: Max Lewkowicz

YsAXHDowVaU