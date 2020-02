REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bodo v okviru roza večerov gostili berlinsko klubsko sceno. Nastopili bodo Ady Toledano, Touché, aMinus in ljubljanski Holomondo. V Božidarju bodo vrteli Borka, Kutmah in Maja Milich, v Klubu Gromka pa Ali, Fornax, Nitz, Seneka Beats, Syncope in The SchamRollz.

Kutmah

Petek, 28. februar

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Difrakcija (Particular.Minds, Skyfade b2b #SRAX, Aniline b2b Spencah, Wooga, Sub Tera, Degenerate Bass)

j72WJ3aFNgQ

(22.00): Klub Bazen Kranj: Oldies Goldies / The Masquerade Edition (Chulliano Lexias, Ivan Praća, Saturday Simon, Claptone)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Softskinson)

BxgRtsQHno4

(23.00): K4 Ljubljana: Knauf w / UVB (UVB, Shekuza b2b RSN, Tritch; VJ: Lina Rica)

wKJVVkzo7fA

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: International Slap a Bitch Day Celebration (DJ Duki)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Leap-Year Blast (Ekonomika, Magica, Tischeena, Tiann)

(23.00): Božidar Ljubljana: Borka w. Kutmah & Maja Milich (DJ set)

eLmhafvL9jk

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Deviant Funk (DJ set)

mXlJEFvBwlU

Sobota, 29. februar

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza: Taste of Berlin (Bar: Ady Toledano, Touché. Arena: aMinus, Holomondo; VJ: 5237)

IIwdZe-mQpE

(23.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Leap (Ali, Fornax, Nitz, Seneka Beats, Syncope, The SchamRollz)