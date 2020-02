Disneyjeva risanka s prvim odkritim LGBTQ+ likom

Enooka policistka Specter v animiranem filmu Naprej je prvi odkriti LGBTQ+ lik

V novem animiranem filmu v produkciji Disney-Pixarja Naprej, postavljenem v predmestni fantazijski svet, se pojavi enooka policistka Specter, ki v pogovoru z drugimi liki razkrije, da je v istospolni zvezi. Policistka je po pisanju italijanske tiskovne agencije Ansa prvi odkriti LGBTQ+ lik, ki se pojavi v Disneyjevi animirani produkciji.

V animiranem filmu Naprej po scenariju in v režiji Dana Scanlona po navedbah Anse ni jasno, ali je policistka Specter lezbijka ali biseksualka, so pa producenti potrdili, da so njen lik ustvarili namenoma. "Naš svet smo želeli nekoliko odpreti, da bi bolje predstavljal današnjo družbo," je za Yahoo Entertainment dejala producentka filma Kori Rae.

fP0bVuRzNUI

Animirani film Naprej bo v kinih na ogled od začetka marca, kljub temu pa je že najava sprožila ogorčenje vernih staršev, ki menijo, da njihovi otroci skozi animirane filme ne bi smeli biti podvrženi "homoseksualni indoktrinaciji", je poročala Ansa.

Ob tem je italijanska tiskovna agencija navedla, da so se v drugih Disneyjevih produkcijah že pojavile istospolne scene - v igrano-animirani različici filma Lepotica in zver iz leta 2017 v režiji Billa Condona in v lanskem zadnjem filmu iz aktualne trilogije Vojne zvezd, Vzpon Skywalkerja v režiji J.J. Abramsa.