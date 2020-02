Justin Bieber po 59 letih zrušil rekord Elvisa Presleyja

Bieber je s sedmimi albumi zasedel vrh ameriške lestvice najbolj priljubljenih plošč

© Wikipedia.org

Kanadski pop zvezdnik Justin Bieber je pri 25. letih postal najmlajši glasbenik, ki je s sedmimi albumi zasedel vrh ameriške lestvice najbolj priljubljenih plošč in s tem zrušil 59 let star rekord kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja.

Bieber se je na prvo mesto ameriške lestvice povzpel z zadnjim albumom Changes in tako premagal Presleyja, ki je svoj sedmi album Blue Hawaii izdal leta 1961, ko je bil star 26 let, poroča britanski The Guardian.

sbC2p3jZ3hs

_GiI04bU8oY

Na vrh ameriške lestvice se je prvič prebil leta 2010 pri svojih 16 letih z debitantskim albumom My World 2.0. Prvo mesto lestvice so dosegli tudi njegovi nadaljnji štirje studijski albumi, poleg tega pa še dva od treh remixov. V tem tednu je Bieber tudi na vrhu R&B in country lestvic.

ieWe5AW1uNY

V Veliki Britaniji je vrh lestvice najbolj popularnih albumov osvojil dvakrat, in sicer s ploščama Changes in Believe iz leta 2012, imel pa je tudi sedem singlov na prvem mestu.

V primerjavi s preteklimi ploščami je Bieber na albumu Changes ustvaril več R&B zvoka, nastal pa je po obdobju, v katerem se je poročil in soočil z vprašanjem zlorabe drog. Album je po pisanju The Guardiana naletel na mešane odzive.