90 let od smrti enega najpomembnejših pisateljev 20. stoletja

Razvpiti roman Ljubimec lady Chatterley je bil v Veliki Britaniji zaradi pohujšljive vsebine izdan šele leta 1960

© en.wikipedia.org

Danes, 2. marca mineva 90 let od smrti britanskega pisatelja D. H. Lawrencea, ki velja za enega najpomembnejših književnikov 20. stoletja. Med drugim je zaslovel zaradi razvpitega romana Ljubimec lady Chatterley, ki je bil v Veliki Britaniji izdan šele leta 1960 ter zaradi pohujšljive vsebine postal predmet obravnave na sodišču.

David Herbert Lawrence se je rodil 11. septembra 1885 v Eastwoodu kot četrti otrok očeta rudarja in mame, ki je morala delati v tovarni čipk, da je družina lahko preživela.

Najprej je začel objavljati poezijo, pisal pa je tudi psihološko poglobljene romane. Pozneje se je bolj kot pesnik uveljavil kot pisatelj. Najbolj je zaslovel z romani, s katerimi je buril duhove tedanje družbe, saj je čutnosti namenjal prav toliko prostora kot razumu. Glavne teme njegovih del so bile odnos med spoloma, med telesnostjo in duhovno platjo človekove narave ter nasprotje med materialnim in duhovnim.

Med njegovimi najbolj znanimi romani so Sinovi in ljubimci, Mavrica, Žena, ki je odjezdila in Ljubimec lady Chatterley. Prva izdaja slednjega je bila natisnjena v Firencah leta 1928, leto kasneje še v Franciji in Avstraliji, medtem ko ga v Združenem kraljestvu niso dovolili tiskati do leta 1960. Tedaj je bilo namreč v Združenem kraljestvu prepovedano odprto opisovanje spolnih odnosov in uporaba seksističnih besed, ki sploh niso smele biti natisnjene.

Kmalu po izidu je zato knjiga postala predmet obravnave na sodišču. Javno sojenje proti založniku Penguin Books je potekalo šest dni in bilo eno najodmevnejših v literarni zgodovini Velike Britanije.

Dražbena hiša Sotheby's je oktobra lani prodala zgodovinsko pomembno kopijo tega romana tujemu kupcu, in sicer za 56.250 funtov. A je britanski minister za kulturo Michael Ellis s sklepom začasno prepovedal knjigo odnesti iz države. Pozneje je namero za nakup knjige z opombami sodnika, ki je leta 1960 odločal v tožbi proti Penguin Books, izrazila Univerza v Bristolu.

Razvpita knjiga pripoveduje o ljubezenskem trikotniku med svobodomiselno Constance oz. Connie Chatterly, ki se zaplete z lovskim čuvajem Oliverjem Mellorsom. Ta ji, za razliko od moža Clifforda, iz prve svetovne vojne hromega od pasu navzdol, odpre vrata v svet spolnosti.