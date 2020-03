Vpliv okolja na človekovo prvobitnost

V Stari mestni elektrarni bo premierno uprizorjena predstava POSTAJA SAMOBITNO Klemna Janežiča

Klemen Janežič

© Urša Premik

Dramski igralec in gibalec Klemen Janežič (1989) je eden prodornejših ustvarjalcev mlajše generacije. Že kot študent se ni zanimal ne le za igro, temveč tudi za dramaturgijo, režijo in koreografijo. Leta 2016 je magistriral iz umetnosti giba s predstavo »Torzo« (koprodukicija AGRFT in Zavod 0.1), za katero je prejel akademijsko Prešernovo nagrado AGRFT. Njegov najnovejši projekt pa je predstava POSTAJA SAMOBITNO, ki raziskuje našo vpetost in avtonomnost znotraj dandanašnjega zahodnega ustroja in vpliv obdajajočega okolja na človekovo prvobitnost.

Janežič, sicer član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, ki sodeluje tudi s številnimi drugimi gledališči in neodvisnimi institucijami, osnovo za tovrstna preizpraševanja črpa iz situacij nemoči, nesprejemanja, neodgovornosti, neodločanja, negotovosti. Izhaja pa tudi iz želje po smiselnem in vse bolj potrebnem ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo.

Predstava, ki bo premiero doživela 12. marca ob 20. uri, je nastala v produkciji zavoda Flota Ljubljana in Flote, zavoda, Murska Sobota, v koprodukciji z Bunker in Zavod 0.1, ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Ponovitvi bosta na sporedu 13. in 14. marca ob 20. uri.

Klemen Janežič

© Urša Premik

Klemen Janežič

POSTAJA SAMOBITNO

Premiera: 12. marec, 20.00, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana

Ponovitvi: 13. in 14. marec, 20.00

Avtor in izvedba: Klemen Janežič

Dramaturgija: Sara Živkovič

Glasba: Branko Rožman

Glas: Nina Ivanišin

Tiny whoop: Mark Bizilj

Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel

Kostumografija: Timotej Rosc

Vizualno oblikovanje: Pikto

Fotografija: Urša Premik

Strokovna pomoč: Sandi Skok, Fabio Liberti, Jernej Bizjak, Dušan Janežič, Nina Ivanišin

Posebna zahvala: Andrej Omejec, Brigita Janežič

Produkcija: Flota, Ljubljana, Flota, zavod, Murska Sobota

Koprodukcija: Bunker, Zavod 0.1