Amy Winehouse na pločniku slavnih

Po skupinah Who in Madness je obeležje na londonskem pločniku slavnih, dobila tudi Amy Winehouse

Britanska pevka Amy Winehouse je na londonskem glasbenem pločniku slavnih, ki je nastal po vzoru hollywoodskega, dobila granitno obeležje. Njeno ime je vgravirano na obeležju v londonskem okrožju Camden, kjer je pevka živela. Po besedah njenega očeta Mitcha je zdaj postala del Camdena, ki ga je imela nadvse rada.

Pevkin oče je na slovesnosti napovedal tudi film in predstavo na Broadwayju, ki bosta po njegovih besedah "dovolila ljudem, da bodo spoznali, kakšna je bila resnična Amy". Leta 2018 je v režiji Asifa Kapadie nastal dokumentarec o pevkinem življenju Back to Black, do katerega je bil pevkin oče zelo kritičen. Po njegovem mnenju naj bi podal negativno in napačno predstavo o njegovi hčerki.

Amy Winehouse je nazadnje nastopila na festivalu Tuborg v Beogradu 18. junija 2011. Koncertu, na katerem je nerazločno izgovarjala besedila ter pozabila imena članov spremljajoče zasedbe, je sledila odpoved evropske turneje. Pevko so 23. julija 2011 našli mrtvo na njenem domu v Londonu. Pri 27 letih je umrla zaradi zastrupitve z alkoholom.

Pevka je svetovno slavo dosegla z drugim albumom Back to Black, za katerega je prejela kar pet grammyjev, dlje časa pa se je borila z odvisnostjo od drog in alkohola.

Londonsko različico slovitega Pločnika slavnih v Los Angelesu so postavili lani novembra. Amy je tretja zvezdnica - po skupinah Who in Madness - ki je prejela obeležje na njem. V naslednjih 20 letih naj bi poskrbeli za obeležja v spomin 400 umetnikom.

