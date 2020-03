Dobitnik zlatega medveda zaradi propagande proti sistemu obsojen na zapor

Iranski režiser Mohammad Rasoulof obsojen na enoletno zaporno kazen

© Wikipedia

Iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu, ki je na Berlinalu dobil zlatega medvefa, so odredili enoletno zaporno kazen zaradi njegovih filmov. Ti so po oceni oblasti v Iranu "propaganda proti sistemu", je po poročanju britanskega Guardiana povedal režiserjev odvetnik Nasser Zarafshan. Po njegovih besedah je del kazenske odredbe tudi sklep, da režiser dve leti ne sme ustvarjati filmov.

Kot je povedal Zarafshan, je Rasoulof odredbo sodnikov prejel preko sms sporočila. Iranski mediji o tem niso poročali, prav tako ni bilo komentarjev s strani sodstva, poroča The Guardian.

Rasoulof se oblastem ne bo predal in se bo na sodbo pritožil, še posebej zaradi izbruha koronavirusa v Iranu, je zaključil odvetnik. Da bi v kazenskem sistemu države preprečili širitev virusa, so oblasti začasno že poslale domov 54.000 zapornikov.

Rasoulof je bil z zlatim medvedom nagrajen za film Zla ni (z angleškim naslovom There Is No Evil), ki prikaže štiri zgodbe, ohlapno povezane s smrtno kaznijo v Iranu, in pripoveduje o mejah osebne svobode znotraj tiranije. Ker so iranske oblasti Rasoulofu prepovedale izhod iz države, nagrade v Berlinu ni mogel osebno prevzeti, zato je ponjo šla njegova hči Baran. Organizatorji so na novinarski konferenci zanj pustili prazen stol.

HgyisKVoFzY

Rasoulof je v preteklosti v Iranu že imel težave zaradi svojega dela. Leta 2011 so ga skupaj z režiserjem Jafarjem Panahijem aretirali zaradi snemanja brez dovoljenja ter obsodili na šest let zapora. Prav tako so jima z obtožbami, ki so se sklicevale na "ustvarjanje propagande" proti oblasti, za dvajset let prepovedali snemanje filmov, a je bila Rasoulofova sodba po pritožbi znižana na eno leto.

Njegov film Goodbye je leta 2011 osvojil nagrado v Cannesu, a režiser ni smel potovati v Francijo, da bi jo prejel, piše The Guardian. Prav tako so mu prepovedali potovanje v Nemčijo leta 2013, ko so mu oblasti zasegle potni list.

ajDWlKl4FeY