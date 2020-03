Skupna razstava Schieleja in Hundertwasserja

Prva skupna razstava umetnikov, ki sta zaznamovala avstrijsko umetnost 20. stoletja

Egon Schiele

Leopoldov muzej na Dunaju je ob 130. obletnici rojstva slikarja Egona Schieleja in 20. obletnici smrti umetnika Friedensreicha Hundertwasserja odprl razstavo Hundertwasser - Schiele, kjer so prvič skupaj predstavljena dela obeh avstrijskih umetnikov. Razstava ponuja dialog med ustvarjalcema, ki se sicer nista nikoli srečala.

Na razstavi je na ogled okoli 200 del umetnikov, ki sta zaznamovala avstrijsko umetnost 20. stoletja. Slikar, arhitekt in grafik Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) se je močno navduševal nad osebnostjo in opusom Egona Schieleja (1890-1918). V pismih, ki jih je pošiljal svoji mami, je večkrat zapisal, da obožuje Schieleja. Za mladega slikarja je bil Schiele kot nekakšen duhovni oče, njegova umetnost pa kot nova religija, so zapisali v muzeju.

9ACn4xiq3UM

Postavitev popelje gledalca skozi Hundertwasserjevo nekonvencionalno arhitekturo, mimo Schielejevih upodobitev hiš in mest ter poznejših umetnikovih pokrajin pa vse do abstraktnih del, v katerih se kaže Hundertwasserjeva fascinacija nad naravo. Muzej za razstavo ponuja vpogled v delo obeh umetnikov na nov način, v luči številnih podobnosti umetnikov, ki se v življenju nista imela priložnosti srečati, saj je Schiele umrl deset let pred Hundertwasserjevim rojstvom.

Hundertwasser, rojen na Dunaju, s pravim imenom Friedrich Stowasser, se je navduševal nad dunajsko secesijo in iz tega razvil lasten slog. Presenečal je z nekonvencionalno arhitekturo in s številnimi protestnimi akcijami. Zavzemal se je za življenje v sozvočju z naravo.

x6KTU9pZCG8

V 60. in 70. letih 20. stoletja so njegove barvite in dekorativne grafike in sitotiski postali zelo priljubljeni. Kasneje se je ukvarjal z ekologijo in skušal ustvariti bivališča, v katerih bi se človek znebil neprijetnih pravih kotov, ki so prevladovali v prostorih, in si v stiku z naravo sam ustvaril prijetno in vedro stanovanje. Med njegovimi slikarsko-arhitekturnimi projekti je najbolj znana Hundertwasserjeva hiša na Dunaju.

Egon Schiele je bil eden tistih umetnikov, ki so se iz formalnega okvira secesije in simbolizma razvili v ustvarjalce ekspresionizma z realističnimi elementi. Kljub kratkemu življenju - umrl je star 28 let - je ustvaril približno 330 oljnih slik ter več kot 2500 risb.

V zgodnjem obdobju je bil pod vplivom secesije in Gustava Klimta ter Oskarja Kokoschke. Že leta 1910 pa je razvil lasten prepoznaven umetniški izraz v ekspresionističnem stilu. Na njegovih platnih so začela dominirati gola, bolna in deformirana telesa z močno izraženo seksualno energijo, s čimer je rušil moralne družbene konvencije na začetku 20. stoletja.

Razstava bo odprta do konca avgusta.