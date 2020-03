Hrvati bodo s porinom nagradili Boba Geldofa

Hrvaško glasbeno nagrado porin bodo Geldofu izročili 14. marca pred koncertom The Boomtown Rats v Zagrebu

© Wikimedia Commons

Ustanovitelj skupin The Boomtown Rats in Band Aid ter organizator koncerta Live Aid Bob Geldof bo dobil hrvaško glasbeno nagrado porin za posebne dosežke v glasbi. Kipec porina bodo Geldofu izročili pred koncertom The Boomtown Rats, ki bo 14. marca v Zagrebu.

Geldof je pevec skupine The Boomtown Rats, ki je začela svojo glasbeno pot v Dublinu leta 1975. Zaradi hitre, hrupne in jezne glasbe ter angažiranih stališč so postali del punk scene, na kateri so bili v ospredju Sex Pistols, The Clash, The Jam in The Stranglers. Bili so na turnejah z Ramones in Talking Heads ter postali eden najbolj izpostavljenih bandov v drugi polovici 70. let in v 80. letih.

Na vrhu glasbenih lestvic so bile mnoge uspešnice z njihovih plošč, kot so Lookin' After No 1, She's So Modern, Someone's Looking At You, Rat Trap, Banana Republic in Like Clockwork. Najbolj znana pesem pa je I Don't Like Mondays. Prejeli so tudi vrsto glasbenih nagrad, med njimi brita in grammyja.

-Kobdb37Cwc

OfMwWLnpgGw

Televizijska oddaja o lakoti v Etiopiji je navdihnila Geldofa, da je leta 1984 združil vrsto glasbenih zvezdnikov v superskupino Band Aid. Je tudi soavtor pesmi Do They Know It's Christmas, ki je bila ena najbolj prodajanih pesmi v zgodovini glasbe, še navaja HGU.

bjQzJAKxTrE

Leta 1984 je organiziral enega najbolj znanih dobrodelnih koncertov Live Aid, ki je istočasno potekal v Londonu in Filadelfiji v ZDA. Temu so leta 2005 sledili dobrodelni koncerti Live 8 v 11 mestih po svetu.

Britanska kraljica Elizabeta II. je Geldofa odlikovala z najvišjim viteškim odličjem, redom britanskega imperija zaradi njegovih humanitarnih dejavnosti. Čeprav Geldof ni državljan Commonwealtha in ne more uporabljati naziva, so mediji začeli poročati od siru Bobu Geldofu, ki se je v zadnjih 35 letih bolj posvečal humanitarnemu aktivizmu kot glasbeni karieri.

Geldof bo dobil porina na slovesnosti v zagrebški Tvornici kulture pred koncertom skupine The Boomtown Rats 14. marca. S tem se bo pridružil vrsti znanih glasbenikov, ki so prejeli hrvaško glasbeno nagrado, kot so The Rolling Stones, Pink Floyd, Robbie Williams, Alanis Morrisette, Nick Cave & The Bad Seeds, Eric Clapton, Miles Davis, Sade, Roger Waters, Johnny Winter, John Lydon in Sting.

The Boomtown Rats bodo v Zagrebu predstavili pesmi z novega, sedmega albuma, ki ga nameravajo objaviti spomladi po 36-letnem diskografskem premoru. Skupina je delovala do leta 1986, znova pa se je zbrala leta 2013.