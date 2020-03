Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo premiero predstave Postaja samobitno avtorja Klemna Janežiča, premiero drame Koščki svetlobe britanskega dramatika Simona Longmana v režiji Barbare Zemljič, razstavo Karola Radziszewskega QAI/CEE, ki predstavlja bogat izbor srednje- in vzhodnoevropskega kvirovskega arhivskega gradiva iz zbirke Queer Archives Institute, razstavo Jenny from the Block, na kateri bodo predstavljena dela desetih mednarodnih umetnikov, ki se v svoji praksi dotikajo blockchain tehnologij oziroma z njimi povezanih idej in konceptov.

Četrtek, 12. marec

V DobriVagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Tjaše Cizej z naslovom Skrijte se. Ena najvidnejših predstavnic najmlajše generacije grafičnih oblikovalk v svojem ustvarjanju združuje ilustracijo, tipografijo in poigravanje s tekstilom. Njeni protagonisti so plahi možiclji, ki se poskušajo skriti pred vsem, kar jih obdaja v tem domišljijskem svetu – drzne oblike kričečih barv, nepričakovane kompozicije ter tipografske intervencije.

V Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Postaja samobitno avtorja Klemna Janežiča, ki raziskuje našo vpetost in avtonomnost znotraj dandanašnjega zahodnega ustroja in vpliv obdajajočega okolja na našo prvobitnost. Osnovo za tovrstna preizpraševanja avtor črpa iz situacij nemoči, nesprejemanja, neodgovornosti, neodločanja, negotovosti, pa tudi iz želje po smiselnem in vse bolj potrebnem ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo. Ponovitvi: 13. in 14. marca ob 20.00

© Urša Premik

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Koščki svetlobe britanskega dramatika Simona Longmana, ki govori o razlikah, ki vodijo v različne življenjske izbire, o stvareh, ki jih zavestno obdržimo v spominu, o stvareh, ki smo se jih odločili pozabiti, o obžalovanju, o opustelih življenjskih ciljih, o negotovosti in hkrati trdnosti odnosov med sorojenci, o besedah, ki tako pogosto nimajo moči povedati tistega, kar bi bilo najnujnejše, predvsem pa o odgovornosti. Režija: Barbara Zemljič

© Peter Giodani

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bo od 12. marca na ogled razstava Karola Radziszewskega QAI/CEE, ki predstavlja bogat izbor srednje- in vzhodnoevropskega kvirovskega arhivskega gradiva iz zbirke Queer Archives Institute (QAI). Radziszewski je QAI ustanovil novembra 2015 kot neprofitno organizacijo, posvečeno raziskovanju, zbiranju, digitalizaciji, predstavljanju, razstavljanju, analiziranju in umetniškemu interpretiranju kvirovskih arhivov, s posebnim poudarkom na državah nekdanjega vzhodnega bloka. QAI je dolgoročen projekt, odprt za nadnacionalno sodelovanje z umetniki, aktivisti in akademskimi raziskovalci. Inštitut izvaja raznolike dejavnosti in projekte, od razstav, publikacij, predavanj in instalacij do performansov. Razstava QAI/CEE predstavlja tudi slike, fotografije in video dela Karola Radziszewskega.

Karol Radziszewski: AIDS, tapeta, 2012

V Galeriji Equrna Ljubljana bo od 12. marca na ogled skupinska razstava z naslovom Zeleni rez, na kateri se predstavljajo: Nina Slejko Blom in Conny Blom, Beti Bricelj, Nina Čelhar, Vuk Ćosić, Gustav Gnamuš, Josip Gorinšek, Tomaž Gregorič, Herman Gvardjančič, Zmago Jeraj, Anja Jerčič, Aleksij Kobal, Metka Krašovec, Tugo Šušnik, Zavetišče za zavržene rastline, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Uroš Weinberger. Kuratorja razstave: Tomaž Brejc in Arne Brejc

Beti Bricelj: Zelena, 2020

Petek, 13. marec

V Fotopubovem projektnem prostoru Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Jenny from the Block, na kateri bodo predstavljena dela desetih mednarodnih umetnikov, ki se v svoji praksi dotikajo blockchain tehnologij oziroma z njimi povezanih idej in konceptov. Razstava skozi ustvarjanje narativnega okolja prikazuje fiktivno prihodnost, v kateri blockchain tehnologija operira na vladno-upravljalni ravni. Pripoved je podana z vidika Jenny, delavke v vladnem kulturnem sektorju, ki je obsesivno in nekoliko zarotniško začela preučevati vplive te tehnologije na kulturo in umetnost. Na prvi pogled humorno podani gradniki alternativne realnosti se bodo skozi umetniška dela dotaknili pomembnih vprašanj, vplivov, prednosti in slabosti, ki bi jih takšna uporaba tehnologije prinesla. Razstava bo tako raziskovala avtomatizirane socialne odnose, pojav samoupravljanih socialnih (umetniških) skupin, algoritme, ki bi lahko napovedali uporabo in digitalnih “dobrin” in vsebin na spletu, prediktivno tehnologijo za tržno vrednost in uspešnost umetnin, anonimnost, psevdonimnost in izvrševanje nadzora ter regulacije. Sodelujejo: Ed Fornieles, Simon Denny, Jaya Klara Brekke, Rafal Zajko, Harm van den Dorpel, Jure Kastelic, Jonas Lund, Omsk Social Club, Justice Thélot, LightningKOala. Kuratorica razstave: Špela Pipan

LightningKOala: Satoshi's Place, 2018

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bo od 13. marca na ogled retrospektivna razstava Fotoaparat in vojna. Fotografije druge svetovne vojne iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Pregledna in tematsko zasnovana razstava ponuja vpogled v neprecenljiv del slovenske vizualne kulturne zgodovine. Fotografijam se pridružujejo tudi likovna dela, plakati in film.

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bo od 13. marca na ogled pregledna razstava del Živka Marušiča z naslovom Carnets. Na ogled bo njegov pregledni opus ustvarjanja skozi študijske risbe, ki zajemajo štiridesetletno ustvarjalno obdobje. Papirji, risbe, pasteli, akvareli, kolaži, skice, narejene v različnih slikarskih tehnikah, ki jih je zaznamoval z izrazito svojskim, osebnim pristopom. Gre za intimne risbe, ki jih hrani v svojem osebnem arhivu in bodo javnosti predstavljene prvič.

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo od 13. marca na ogled razstava Izbor zaključnih del študentov smeri ilustracija UL ALUO. Sodelujejo: Toni Buršić, Matija Cipurić, Trina Čuček Meršol, Polona Filiplič, Marina Gabor, Klara Jager, Teja Jalovec, Manca Kovačič, Sofiya Kruglikova, Eva Margon, Lara Mastnak, Maša P. Žmitek, Barbara Pavlič, Eva Rauch, Neža Šivec in Tibor Tekavec. Kuratorki razstave: doc. Suzana Bricelj in doc. mag. Marija Nabernik

Sobota, 14. marec

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 16.00 premiera filma Kolonija: mularija, ki estetsko in poetično prikaže čustva v obdobju zgodnjega najstniškega iskanja avtentičnosti in je hkrati posvetilo sestrski ljubezni. Režija: Geneviève Dulude-De Celles

