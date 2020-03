Klavrni nateg

Ko je strmenje v steno produktivnejše od »razkritij« oddaje Ekstravisor o zajedavski socialni državi

Eriki Žnidaršič oziroma Lidiji Hren, ki stoji v ozadju prve, je uspel veliki met: lotila se je populističnega preganjanja revnih. Pridna. Ker ljudje na minimalni plači bodo požrli to državo!

V divji mladosti v neznanem času na neznanem kraju sem avtorica teh vrstic imela priložnost pobliže spoznati poseben tip pecaških prevarantov; gre za arhetip očarljivega, postavnega frajerja v leder jakni, ki ti velikodušno plačuje pijačo in zraven tako lepo gruli in slika podobe ekstaze, da se mu le vdaš in ga sprejmeš med rjuhe – kjer pa dvakrat leno pomiga z mizernim pipcem, nakar se z zmagoslavnim kruljenjem zvali na hrbet in zasmrči, uboga ženska pa lahko nato le še bulji v steno. Na moč podobni so občutki po spremljanju specialov na TV Slovenija, ki jih ekipa oddaje Tarča pripravlja v sodelovanju s preiskovalno skupino Ekstravisor: veliko piarovskega flirtanja in vzbujanja pričakovanj, nato pa – buljenje v steno.