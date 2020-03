ZDA niso sposobne opraviti večjega števila testov

Trump je uvedel prepoved potovanj iz Evrope, institucije zapirajo svoje objekte, košarkarski ligi NBA pa se je s prekinitvijo sezone pridružila tudi hokejska liga NHL

Direktor Nacionalnega inštituta ZDA za nalezljive bolezni Anthony Fauci je potem, ko je predsednik Donald Trump uvedel prepoved potovanj iz Evrope, priznal kongresu, da niso sposobni opraviti večjega števila testov za koronavirus, ker nimajo delujočega sistema. Po nekaerih ocenah bi se sicer v ZDA lahko okužilo celo do 150 milijonov ljudi.

Kot je po srečanju z zdravstvenimi strokovnjaki povedala kongresnica Rashida Tlaib ocene kažejo, da bi se v državi z novim virusom lahko okužilo od 70 do 150 milijonov ljudi.

ZDA so sicer danes, dva meseca potem, ko je večina Američanov na čelu z njihovim predsednikom bolj ali manj zanemarjala koronavirus, spoznale, da je nevarnost tu in je neizogibna. Sprejeli so vrsto ukrepov za zajezitev širjenja virusa, vendar problem ostaja nesposobnost za učinkovit odgovor.

Fauci je priznal, da drugje po svetu sistemi delujejo veliko bolje. V ZDA, ki ima več kot 300 milijonov prebivalcev, so doslej testirali le nekaj tisoč oseb. Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v sredo opravil le 77 testov, posamezne zvezne države pa se skušajo znajti z zasebnimi laboratoriji.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je od petka prepovedal zborovanja več kot 500 oseb na enem mestu in prepoved velja tudi za odprte prostore, kot je gledališka četrt Broadway. Metropolitanski muzej skupaj z neštetimi ostalimi organizacijami zapira svoje objekte, košarkarski ligi NBA pa se je s prekinitvijo sezone pridružila še hokejska liga NHL.

Cuomo je prepovedal obiske v domovih za ostarele, šole za zdaj ostajajo odprte, bolnišnice tudi, sistem javnega prometa s po novem zelo čisto podzemno železnico pa deluje naprej. V New Yorku so doslej našteli 328 primerov bolezni, vendar še nobene smrtne žrtve. Cuomo je podjetja tudi naprosil, naj zaposlenim omogočijo delo od doma.

Bela hiša je priznala, da je imel predsednik Trump v soboto na posestvu Mar a Lago stik s tiskovnim predstavnikom brazilskega predsednika Fabiom Wajngartnom, ki je danes ugotovil, da ima koronavirus. Trump ima 73 let in spada v ogroženo kategorijo prebivalstva.

Izbruh vpliva tudi na volilne priprave. Televizijsko soočenje demokratskih predsedniških kandidatov Josepha Bidna in Bernarda Sandersa so preselili iz Arizone v Washington, kjer bosta v nedeljo nastopila brez občinstva. Koronavirus bo najbrž vplival tudi na udeležbo v nadaljevanju demokratskih volitev.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je dejal, da bodo Američane, ki se vračajo iz Evrope, usmerili na 13 letališč, kjer jih bodo temeljito pregledali in jih potem poslali za 14 dni v prostovoljno karanteno doma, četudi bodo zdravi.

Trump napada centralno banko Federal Reserve, zakaj še bolj ne zniža ključne obrestne mere, čeprav je ta le od 1,00 do 1,25 odstotka. Banka je obresti že znižala, pa ni pomagalo, zato sedaj sprejema druge ukrepe. Naznanila je, da bo v finančni sistem oziroma ekonomijo sprostila 1500 milijard dolarjev svežega denarja. To je že tretji tak ukrep Federal Reserve v tem tednu.

Newyorška izpostava Federal Reserve je sporočila, da so ukrepi posledica zelo nenavadnih motenj na finančnih trgih zaradi koronavirusa. Naznanitev ukrepov je malce zadržala padanje borznih indeksov, vendar je vprašanje, za koliko časa.

Federal namerava razširiti obstoječi 60 milijard dolarjev vreden program odkupovanja vrednostnih papirjev finančnega ministrstva ZDA, ki je bil doslej osredotočen le na kratkoročne vrednostne papirje. Vanj bodo dodali vrsto drugih vrednostnih papirjev in inštrumentov.

Bankam in drugim finančnim ustanovam bo ponudila 500 milijard dolarjev za trgovanje z vrednostnimi papirji vlade za trimesečne in mesečne operacije, poleg 175 milijard dolarjev, ki jih sedaj ponuja za čez noč in 45 milijard za dva tedna.