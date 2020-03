Zgodba o zadnjih prebivalcih otoka Biševo

Dokumentarni film iOtok v režiji Mihe Čelarja

Na TV Slovenija bodo v nedeljo, 15. marca ob 22.15 premierno predvajali dokumentarni film iOtok v režiji Mihe Čelarja, ki pripoveduje zgodbo o zadnjih trinajstih prebivalcih kultnega jadranskega otoka Biševo, ki se borijo za preživetje otoške skupnosti. Mate Dolenc je Biševu in Jadranu posvetil kar osem knjig. Z režiserjem Miho Čelarjem sta pozimi 2017/2018 z majhno filmsko ekipo sledila boju prebivalcev otoka Biševo in ga v živo predstavila na spletni strani www.iOtok.eu. Razplet zgodbe zdaj prinaša dokumentarni film.Ob novembrski premieri v Cankarjevem domu je pri založbi Beletrina izšla tudi knjiga Mateta Dolenca Kako dolg je čas.

Glavna protagonista filma sta učiteljica joge Lada in ladijski kuhar Lucio, ki ustanavljata mestni odbor, da bi otoku priskrbela pravni status in ga tako zaščitila pred agresivno turistično industrijo. Ta hoče Biševu vzeti staro šolo ter jo preurediti v turistični center z multimedijskimi prezentacijami in zasloni na dotik. Če jim bo uspelo, bo življenje na otoku obstalo le še v ‘digitalni obliki’…

"Biševo izgleda utopično (tu bi lahko posneli vse filme tega sveta!), a obenem distopično. Kar pa je logično – srce utopij je distopično. »Želje po otoku nimajo otočani, temveč jo imamo mi, kontinentalci,« slišimo. In Biševo je utopično prav zato, ker je distopično, ali bolje rečeno – ta otoček je rajski prav zato, ker je tako daleč, ker je bogu za hrbtom, ker ne morejo vsi tja. A tudi ti, ki tam živijo, potrebujejo veliko ritualov, da sploh preživijo. Tale čudovito posneti doku jih kaže pri vsakdanjih opravkih – pri okopavanju trt, peki hobotnice, gledanju televizije, zapisovanju vtisov, ubijanju morske kače, ki izgleda kot morski zmaj, koledovanju ipd., toda nobenega dvoma ni, da so vsi ti opravki tako ritualizirani in mitizirani, da Biševljane držijo pri življenju. Brez teh ritualov, ki imajo težo prihoda ladje (in novic), bi se odselili – ali pa skočili v prepad. Kot pravi nekdo: »Vse gre svojo pot", je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Miha Čelar (1970, Ljubljana) kot režiser deluje od začetka devetdesetih let. Leta 1992 je z Vojkom Anzeljcem ustanovil skupino za videoprodukcijo Fordof Colectivy, leta 2000 pa je soustanovil družbo za filmsko produkcijo Astral Film.

123405235