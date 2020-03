Gledališke predstave si lahko zdaj ogledate na spletu

Lutkovno gledališče je v času epidemije koronavirusa svojim obiskovalcem ponudilo alternativo

Vihar v glavi

Dvorane Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo v naslednjih dneh prazne, zato bodo nekaj najuspešnejših predstav pokazali preko spleta. Prvi med njimi sta predstava za najstnike in njihove starše Vihar v glavi in predstava za otroke Ti loviš!. Obe bi morali biti na sporedu prav v teh dneh. Seznam predstav, ki si jih bo mogoče ogledati preko spleta, bodo v naslednjih dneh in tednih dopolnjevali. Ogled je mogoč preko spletne strani www.lgl.si ali preko družabnih omrežij.

