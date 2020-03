Spletni festival kratkega filma My Darling Quarantine

Postcards From The End Of The World

Selektorji največjih filmskih festivalov kot so Cannes, Berlin, Benetke, Locarno, Talin in drugih, so te dni združili moči in kot alternativo lansirali My Darling Quarantine Short Film Festival, ki bo na spletu vsak teden brezplačno prikazoval nov izbor vrhunskih kratkih filmov na temo distopije. Cilj festivala je zbiranje denarja za Zdravnike brez meja ter za neodvisne kulturne organizacije in delavce, ki jim bo zaradi posledic epidemije potrebna finančna pomoč.

Zaradi epidemije virusa COVID-19 se vse bolj množično odpovedujejo številni filmski festivali in dogodki po svetu. Med njimi so tudi nekateri izmed najpomembnejših festivalov kratkega filma kot so recimo Go Short v Nijmegnu, Festival kratkega filma v Glasgowu, Festival Short Waves v Poznanu, kanadski Festival Regard, odpadajo pa tudi CPH:DOX v Kopenhagnu, SXSW v Teksasu, Tribecca v New Yorku in Visions du Reel v Nyonu. Odziv na vse to je novi festival kratkega filma, ki se je začel 16. marca z namenom zbrati denar za tiste, ki se borijo z virusom in tiste pozameznike ter organizacije, ki jih bo trenutna situacija najbolj prizadela.

Festival je pozval različne strokovnjake iz sveta kratkega filma, da predlagajo filmske naslove na temo distopije. Med njimi so selektorji festivalov kot so Cannes, Berlin ali Locarno, prav tako pa so v iniciativo vključeni tudi programerji prizadetih festivalov, kot je denimo poljski Short Waves, ki bi se moral zgoditi sredi marca.

Pobudnik fesitvala je Enrico Vannucci, svetovalec za kratki film Beneškega filmskega festivala in selektor pri Torino Short Fim Market, ki je trenutno tudi sam v karanteni na severu Italije. Vannucci pravi: “Ko sem se znašel v prisilni izolaciji in od doma spremljal potek dogodkov, sem prišel na idejo spletnega festivala kratkega filma na temo trenutne situacije, s katerim bi lahko zbirali denar za zdravstvene delavce, ki se borijo z virusom. Festival kratkega filma My Darling Quarantine je naše prizadevanje, da nadaljujemo s tem kar radi počnemo – zbiramo in prikazujemo sijajne kratke filme – obenem pa tako zbiramo sredstva za različna združenja, katerim že sedaj primanjkuje denarja, da bi lahko normalno funkcionirala in reševala človeška življenja. Prav tako pa želimo na ta način ponuditi oporo kulturnim organizacijam, ki jih bo ta situacija najbolj prizadela.”

Vsak teden, od ponedeljka do nedelje, bo festival predstavil program sedmih kratkih filmov, za katere lahko občinstvo glasuje. Gledalci bodo nato lahko tudi donirali denar prek spletne strani GoFundMe.

Med filmi, ki bodo prikazani prvi teden je tudi film Postcards From The End Of The World (2019), grškega režiserja Konstantinosa Antonopulosa, v katerem grška družina poskuša pobegniti z oddaljenega otoka v Sredozemlju, ko se sooči z nepričakovanim koncem sveta. Film je bil med drugim predvajan v Sarajevu, Tamperah in Winterthuru, kjer je tudi osvojil nagrado občinstva. Uvrstitev na program MDQSFF je tudi prvo javno predvajanje tega fima na spletu.

VikdwSbGnlA

Polovica denarja, ki ga bodo donirali gledalci, bo namenjenega Zdravnikom brez meja, druga polovica pa kulturnim organizacijam in posameznikom, ki bodo v naslednjih mesecih in letih občutili organizacijske in finančne posledice epidemije.