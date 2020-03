TV napovednik od četrtka do nedelje

Namesto dogodkov

V času pandemije koronavirusa, ko smo pristali v samoizolaciji in imamo več časa za spremljanje televizije, smo za vas izbrali nekaj filmov in oddaj, ki jih ne smete zamuditi.

Ameriške prevare

Četrtek, 19. marec

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na sporedu 2. del dokumentarne serije Rusija iz zraka: Od Urala do severnega ledu, v katerem bodo pobliže predstavili Sibirijo (Bajkalsko jezero, ki je pol leta prekrito z ledom, skalne gmote na Manpupunjorski planoti, gorovje Altaj, Novosibirsk, rusko tajgo in tundro...).

Na HBO bodo ob 22.10 predvajali dokumentarni film Srbkinja, ki govori o nasilju med vrstniki na Hrvaškem, usmerjenim proti otrokom drugih narodnosti. Raziskuje, kako se po vojni na območju nekdanje Jugoslavije rojena generacija sooča s sencami preteklosti. Leta 1991 so namreč v Zagrebu umorili 12-letno srbsko deklico. Četrt stoletja pozneje režiser Oliver Frljić pripravlja gledališko igro o tem, igralske vaje pa postanejo kolektivna psihoterapija. Nini, 12-letni gledališki igralki se zdi, kot da se vojna ni nikoli končala. Režija: Nebojša Slijepčević

Petek, 20. marec

Na HBO bo ob 21.35 na ogled film Rocketman, biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu, ki zajame njegove začetke od nadarjenega sramežljivega pianista Reginalda Dwighta na londonski Kraljevi glasbeni akademiji, do statusa svetovno znanega superzvezdnika, ki je ves čas ustvarjal in sodeloval s priznanim tekstopiscem, pesnikom in pevcem Berniejem Taupinom. Skupaj sta sodelovala pri več kot tridesetih albumih, Taupin pa je za slavnega glasbenika napisal večino njegovih največjih uspešnic. Režija: Dexter Fletcher

Na TV Slovenija 2 bo ob 22.25 na ogled dokumentarni film LP film Buldožer-pljuni istini u oči o prvi plošči znamenite skupine Buldožer, ki je izšla leta 1975 in predstavila edinstveno mešanico številnih glasbenih in kulturnih vplivov, od rocka do alternativnega popa in jazza. Tako z ovitkom kot vsebino je prinesla nekaj povsem drugačnega od prevladujočih trendov na jugoslovanski popularno glasbeni sceni sredi sedemdesetih let. Režija: Varja Močnik

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 ob 100. obletnici rojstva francoskega cineasta Érica Rohmerja, na ogled Moja noč z Maud, romantična klasika, ki nežno zbada tiste s predsodki in fantazijami. Po več letih burnega življenja v tujini si 34-letni inženir Jean-Louis prizadeva za bolj asketsko življenje. Tako začne študirati filozofijo religije in hoditi v cerkev. Medtem si išče ženo, odločen, da se mora ustaliti tudi v ljubezenskem življenju. V novi cerkvi zagleda mlado krotko svetlolasko, ki ustreza njegovi konservativni predstavi. Ne da bi jo spoznal, se odloči, da bo njegova žena...

Sobota, 21. marec

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.15 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Limonada. Mara, tridesetletna mati samohranilka iz Romunije, ima začasno delovno vizo in se preživlja kot negovalka v ZDA. Zaradi večjih možnosti za pridobitev zelene karte se poroči z Danielom. Kmalu se k njima preseli še njen sin Dragos in Mara se začne spopadati z ameriško birokracijo v postopku urejanja dokumentov zase in za sina. Režija: Ioana Uricaru

Na POP TV bo ob 22.20 na ogled film Ameriške prevare, v katerem spremljamo mojstra prevar Irvinga, ki je skupaj z malce manj izkušeno, toda zelo odločno partnerko Sydney prisiljen v sodelovanje z FBI-jem. Z agentom Ritchiejem se jima uspe vtihotapiti v ameriško mafijsko podzemlje, kjer ne manjka zabav, denarja in drugih vznemirljivih izzivov, vendar so ves čas vsi povezani tudi s smrtonosnimi nevarnostmi in lažmi. Režija: David O. Russell

Nedelja, 22. marec

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled dokumentarni film Pritisk, ki razišče in razkrije, kako multinacionalni kapitalski skladi poglabljajo stanovanjsko krizo v urbanih sredinah povsod po svetu. Prvotne stanovalce vlagatelji postopoma izrinjajo iz sosesk, z oddajo in preprodajo stanovanj pa nato mastno služijo. Najemnine in kupnine tako običajnim ljudem postanejo preprosto nedosegljive. Režija: Fredrik Gertten

