Tudi poezija se seli na splet

Globalna akcija Plačaj z verzom, ki bo potekala na svetovni dan poezije v več kot 40 državah, bo letos zaradi pandemije koronavirusa močno okrnjena

Feri Lainšček, pesnik in pisatelj ter podpornik akcije Plačaj z verzom, ki se tokrat seli na splet

© Borut Krajnc

Globalna akcija Plačaj z verzom naj bi na svetovni dan poezije v soboto, 21. marca, potekala v več kot 40 državah ter po več kot 1000 kavarnah po svetu. Projekt, ki ga organizira Worldreader Julius Meinl letos izbrane verze usmerja v boj proti nepismenosti v državah, izvoznicah kave, kot so Etiopija, Kenija in Indija. Zaradi ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa bo akcija močno okrnjena.

V Sloveniji so se organizatorji ob popolni zaustavitvi javnega življenja odločili, da pesniško pobudo preselijo na družbena omrežja. V natečaju za prvo zbirko instapoezije lahko do vključno sobote sodelujejo vsi polnoletni uporabniki omrežja Instagram in Facebook, in sicer z javno objavo avtorskega verza na osebnem profilu, ki mu dodajo ključnika #placajzverzom in #natecaj1.

"Zamisel o pesniški zbirki, v kateri bodo zbrane avtorske pesmi z omrežja Instagram in Facebook, se je porodila, ko še nismo vedeli, da bodo ti verzi nastajali v prav posebnem času. Znašli smo se v izrednih okoliščinah in naneslo je, da so se tudi naša tradicionalna pesniška druženja ob kavi v veliki meri preselila na druženja na spletnih omrežjih," je zapisal pesnik in pisatelj ter podpornik akcije Feri Lainšček.

"Zbirka, ki jo bomo v teh dneh skupaj ustvarili, tako ne bo le svojevrsten novum, temveč bo prav gotovo zaznamovana tudi z duhom časa, v katerem živimo. Vsem, ki se nam boste pridružili, želim veliko navdiha. Pa ne pozabite, pri pesnjenju gre med drugim tudi za to, kako s čim manj besedami povedati čim več."

Svetovni dan poezije, ki ga obeležujemo 21. marca, je leta 1999 razglasil Unesco. Z njim želijo spodbujati branje, pisanje, založništvo in poučevanje poezije po vsem svetu.