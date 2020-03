Lutkovne in gledališke predstave na spletu

Lutkovno gledališče Maribor in Gledališče Glej ponujata ogled predstav iz svojega arhiva na spletu

Ko-je-Šlemil-šel-v-Varšavo

Lutkovno gledališče Maribor je v sodelovanju s Televizijo Maribor omogočili ogled lutkovnih predstav na spletu. Posnetki kar desetih predstav Lutkovnega gledališča Maribor so od 16. marca dalje dostopni v arhivu MMC RTV Slovenija. V gledališču Glej pa bodo do nadaljnjega ponujali ogled predstav iz Glejevega arhiva.

Predstave Jakob in mesto, Ko je Šlemil šel v Varšavo, Krst pri Savici, Kurent, Rdeča Kapica, Sneguljčica, Volk in kozlička, Žaba Greta, Zelišča male čarovnice in Žogica Marogica si lahko ogledate na tej povezavi

Tudi v Gledališču Glej so se odločili, da bodo v teh težkih časih do nadaljnjega ponujali ogled predstav iz Glejevga arhiva in hkrati tako praznovali petdesetletnico, ki jo obeležujejo letos.

Kot prvo so gledalkam in gledalcem ponudili predstavo Svoboda (2014), v kateri nastopa Branko Jordan, režiral pa jo je Miha Golob. Ogledate si jo lahko na tej povezavi.

Naslednji predstavi sta Zborovanje ptic (2015) v režiji Nine Rajić Kranjac in Katarina po naročilu, trilogija Urške Brodar, Jureta Novaka in katarine Stegnar.

155159611

130298214?