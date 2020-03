Kultura iz naslanjača

Tudi na Dunaju so nekatere kulturne ustanove na spletu pripravile vodene oglede razstav, zbirk in muzejskih sob, koncerte in predstave

Belvedere

© Lukas Schaller

Tudi na Dunaju so kulturne ustanove zaradi epidemije koronavirusa do nadaljnjega zaprte, vendar ljubitelji kulture zato ne bodo ostali prikrajšani. Nekatere od njih so namreč na spletu pripravile vodene oglede razstav, zbirk in muzejskih sob, koncerte in predstave. Tako si je kar iz domačega naslonjača možno ogledati cesarsko grobnico v kapucinski cerkvi, kjer so pokopani Habsburžani, dela Egona Schieleja v Leopoldovem muzeju ali znamenito galerijo Albertina, ki hrani eno največjih in najpomembnejših umetniških zbirk od gotike do sodobnosti na svetu.

Dvorec Belvedere vsak dan ob 15. uri vabi obiskovalce, da se preko Facebooka pridružijo virtualnemu vodenju po razstavi, Tehniški muzej Dunaj pa poleg bogate mediateke o avstrijski kulturni dediščini otrokom ponuja še navodila za zabavne domače eksperimente.

Glasbeni navdušenci lahko uživajo v brezplačnem prenosu opernih in baletnih predstav Dunajske državne opere (vsak dan ob 17. ali 19. uri, vsaka predstava pa je na voljo še nadaljnjih 24 ur), prenose koncertov Dunajskih simfonikov in arhivski posnetki iz njihovega bogatega repertoarja.

Kljub odpovedi premiere Beethovnove opere Fidelio, ki bi morala biti 16. marca, režiral pa jo je hollywoodski zvezdnik in oskarjevec Christoph Waltz, bo 20. marca ob 22.30 avstrijska televizija ORF 2 predvajala posnetek vaje gledališča Theater an der Wien.

Na platformi Google Arts & Culture, ki vključuje več kot 1.200 svetovnih muzejev in galerij, so prav tako brezplačno na ogled njihove zbirke del in virtualni sprehodi po številnih dunajskih muzejih. To so med drugim galerija Albertina, Muzej sveta Dunaj, Muzej uporabne umetnosti MAK, Leopoldov muzej, Umetnostnozgodovinski muzej, Muzej Dunaj, Judovski muzej, Freudov muzej, Prirodoslovni muzej in Avstrijska nacionalna knjižnica.