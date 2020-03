Umrl je Peter Musevski

Gledališki, filmski in televizijski igralec je imel 55 let

Peter Musevski (1965 - 2020)

© Igor Škafar

V 55. letu starosti je umrl igralec Peter Musevski, so za STA potrdili v Prešernovem gledališču Kranj, kjer je bil od leta 2003 član ansambla. Uveljavil se je kot izrazito karakterni igralec, velja tudi za enega najbolj cenjenih slovenskih filmskih igralcev. Nastopil je tudi v filmu Kruh in mleko, ki je prejel zlatega leva prihodnosti v Benetkah, trenutno pa ga lahko na TV Slovenija spremljate v nadaljevanki V imenu ljudstva (v nedeljo bodo predvajali zadnji del serije).

Musevski, rojen leta 1965 v Ljubljani, je diplomiral iz dramske igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Od leta 1995 do leta 2003, ko je dobil angažma v kranjskem gledališču, je bil zaposlen v Primorskem dramskem gledališču, kjer se je uveljavil kot izrazito karakterni igralec. Kot so zapisali v kranjskem gledališču, je nase opozoril predvsem z realistično igro in z minimalističnimi izraznimi sredstvi.

Nastopil je v številnih filmih, med drugim v filmih Damjana Kozoleta Rezervni deli in Delo osvobaja, nazadnje pa letos v koprodukcijskem filmu Vinka Möderndorferja Zastoj.

Leta 2001 je v prvem celovečercu Jana Cvitkoviča Kruh in mleko, ki je bil med drugim slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja, v Benetkah pa je prejel zlatega leva prihodnosti, upodobil protagonista filma Ivana.

Za umetniške presežke v vlogah zadnjih let je prejel nagrado Prešernovega sklada za leto 2009. "Do sebe je neprizanesljiv, človeško razgaljen v vsaki igralski upodobitvi posebej.(...) Prav tisto, kar v svojih igralskih kreacijah zamolči, in način, kako zamolči, je resnica, podobna oni, ko spregovori. Preprosto začuti vrhunske umetniške presežke: skromnost, človeško toplino, srečo," je v utemeljitvi tedaj zapisala Mojca Kreft.

jpc8lzEN7uc