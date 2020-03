Virus se od groze vrže v Savo

Če ga je koronavirus videl, permejduš, da mu je Kacin nagnal strah v kosti

Čakamo še le še comeback Igorja Bavčarja. Pa bomo spet na začetku.

S svojim hladno-odločnim, deloma odrezavim nastopom je Jelko Kacin že ob osamosvojitveni vojni – tedaj še kot minister za informiranje – razkril svoj talent za izredna stanja. Njegov občutek za ravno pravšnjo mejo dramatičnosti ga je kasneje pripeljal od obrambnega ministra prek predsednika LDS in evroposlanca do slovenskega veleposlanika pri Natu, kjer se je s to vojaško organizacijo tako spojil in identificiral, da je bil včasih v žuganju Sloveniji, naj kupuje več ameriških osemkolesnikov in raket (zaščite opreme ni omenjal) nadležnejši od Jensa Stoltenberga.