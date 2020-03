Brezplačen dostop do 50 e-knjig

Mladinska knjiga je v svoji spletni knjigarni za prodajo e-knjig e-Emka ponudila bralcem brezplačen dostop do 50 e-knjig za vse generacije in za različne okuse

Harlan Coben: Šest let (ena od brezplačnih e-knjig)

© MK

Da ljubitelji knjig in strastni bralci ne bi bili prikrajšani, je Mladinska knjiga v svoji spletni knjigarni za prodajo e-knjig e-Emka ponudila bralcem brezplačen dostop do 50 e-knjig za vse generacije in za različne okuse. V spletni knjigarni so na voljo knjige za otroke in mladostnike (Menjalnica sanj Milana Dekleve, Pika Nogavička Astrid Lindgren ter Absolutno resnični dnevnik Indijanca s polovičnim delovnim časom Shermana Alexieja).

Za ljubitelje romanov so izbrali Dneve zavrženosti (Ellena Ferrante), Dnevnika Ane Frank (Anne Frank), za ljubitelje napetih zgodb so med drugim na voljo: Dekle na vlaku (Paula Hawkins), Ni je več (Gillian Flynn) in Inferno (Dan Brown, za sprostitev pa Dnevnik Bridget Jones (Helen Fielding) ali Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 85 let (Hendrik Groen).

Vsi, ki potrebujejo spodbudo, bodo lahko izbiralii med priročniki, kot sta Kar zagotovo vem Oprah Winfrey ali Formule ljubezni Zorana Milivojevića, za bolj zahtevne bralce pa mednarodno uspešnico Umetnost vojne (Sunzi) ali Zgodovino branja (Manguel).