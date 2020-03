Metropolitanski muzej nudi številne vsebine na spletu

V času zaprtja muzeja se je močno povečalo število sledilcev na družbenih omrežjih: na Instagramu za 78, Twitterju 63 in Facebooku 34 odstotkov. Na YouTubeu pa je bilo za kar 150 odstotkov več ogledov od siceršnjega tedenskega povprečja.

Metropolitanski muzej v New Yorku

© en.wikipedia.org

V newyorškem Metropolitanskem muzeju so ob zaprtju muzeja zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa pripravili bogat izbor vsebin na spletu in iniciativ na družabnih omrežjih, kjer bodo zainteresirani lahko uživali v njihovih zbirkah, programih in izobraževalnih vsebinah, so zapisali na spletnem portalu Art Daily.

Na svoji spletni strani so zagnali #MetAnywhere, ki prinaša vsebine iz digitalnih arhivov muzeja in vabi h kreativnemu ustvarjanju. Projekt Met 360 ponuja šest kratkih videov, ki omogočajo virtualen sprehod po najbolj znanih prostorih muzeja. The Artist Project prinaša videe, v katerih sodobni umetniki razpravljajo o določenih delih v galeriji; serija obsega 120 epizod. Open Access Program združuje več kot 450.000 fotografij, na katerih je predstavljenih približno 230.000 eksponatov, MetCollects predstavlja nedavne pridobitve muzeja, družinam pa je namenjen projekt #MetKids.

"Ker v tem izrednem času mislimo na vse, tako v New Yorku kot tudi širše, želimo naše bogastvo in znanje deliti z njimi kot sredstvo navdiha in povezovanja. Spletne strani in družabna omrežja ponujajo za vsakega nekaj, od virtualnega obiska galerije ali bližnjega pogleda na umetnino znanega umetnika."

V času zaprtja muzeja se je močno povečalo število sledilcev na družbenih omrežjih: na Instagramu za 78, Twitterju 63 in Facebooku 34 odstotkov. Na YouTubeu pa je bilo za kar 150 odstotkov več ogledov od siceršnjega tedenskega povprečja.

Kot je povedal direktor muzeja Max Hollein, njihove zbirke predstavljajo 5000 let človekove ustvarjalnosti. "Ker v tem izrednem času mislimo na vse, tako v New Yorku kot tudi širše, želimo naše bogastvo in znanje deliti z njimi kot sredstvo navdiha in povezovanja. Spletne strani in družabna omrežja ponujajo za vsakega nekaj, od virtualnega obiska galerije ali bližnjega pogleda na umetnino znanega umetnika."